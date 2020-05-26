Doğa parkının sakinleri buzlu kokteyl ve özel yağmurlama sistemiyle serinliyor
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Doğa parkının sakinleri buzlu kokteyl ve özel yağmurlama sistemiyle serinliyor

Mersin'de hayvanat bahçesi sakinleri, Çukurova'nın 40 dereceyi bulan kavurucu sıcağında meyveli buz kokteyli ve özel yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Doğa parkının sakinleri buzlu kokteyl ve özel yağmurlama sistemiyle serinliyor
26.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:09

Mersin'de hayvanat bahçesi sakinleri, Çukurova'nın 40 dereceyi bulan kavurucu sıcağında meyveli buz kokteyli ve özel yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Alan ve tür sayısı bakımından Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri de Çukurova'nın bunaltıcı sıcağı ve neminden etkileniyor.

Parkta hayvanların sıcaktan daha az etkilenmesi için yetkililerce özel önlemler alınıyor.

Doğa parkındaki ayı, lemur ve maymunlar, karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyliyle serinletiliyor.

Görevlilerce günün belirli saatlerinde de tazyikli su ve özel yağmurlama sistemiyle deve, at, geyik ve zebralar ferahlatılıyor.

Haziranda yapılan serinletme çalışmaları mayısa alındı

Doğa parkının sorumlu veteriner hekimi Fırat Kabayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste 80 türde yaklaşık 1700 hayvanın bulunduğunu söyledi.

Artan sıcaklıklarda hayvanların rahatı ve konforu için özel önlemler aldıklarını ifade eden Kabayel, tedbirler sayesinde doğa parkı sakinlerinin sıcaklardan etkilenmesini en aza indirdiklerini belirtti.

Hayvanlara yaz aylarında özel menüler hazırladıklarını dile getiren Kabayel, şunları kaydetti:

"Tarsus Doğa Parkı, Çukurova'nın en büyük doğal yaşam alanı. Sıcaklıkların artmasıyla normal şartlarda haziran ve temmuzda yaptığımız serinletme çalışmalarına bu yıl erken başladık. Hayvanlarımızın aşırı sıcaktan etkilenmesini istemiyoruz. Günün belirli saatlerinde yağmurlama yöntemiyle yaptığımız serinletme çalışmasını periyodik hale getirdik. Bunun yanı sıra hayvanlarımızı en sevdikleri meyve ve sebzeleri buzlu hale getirerek besliyoruz. Onlar da bunu severek tüketiyorlar. Bu şekilde hayvanların sıcaktan bunalmalarını engelliyoruz."

Kabayel, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında doğa parkına ziyaretçi kabul edilmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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