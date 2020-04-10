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Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Doğa öncüleri geleceklerine sahip çıktı

WWF-Türkiye'nin Doğa Öncüleri Gençlik Programı kapsamında doğa koruma projeleri yürüten ortaokul ve lise öğrencileri, dün İstanbul'da bir araya geldi.

10.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:10
Doğa öncüleri geleceklerine sahip çıktı

Hatay'dan Antalya'ya, İzmir'den Kars'a pek çokfarklı şehirden doğa öncüsü genç, dünyamızın geleceği adına değişim yarattıkları projelerini katılımcılara sundular. Konferans sonunda en çok etki yarattığına inandıkları iki projeye birincilik ödülü verdiler.

WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Doğa Öncüleri Gençlik Programı'nda yer alan Türkiye genelindeki 75 okulun öğrencilerinin doğa koruma projeleri arasından seçilen 10 projenin ve umut vaat eden çalışmaların sahibigençler İstanbul'da bir araya geldi. Ortaokul ve lise öğrencisi gençlerin projelerini anlattıkları ve birbirleriyle tanışma imkanı buldukları Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı dün Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlendi. Sunumların ardından yaptıkları seçim sonucunda gençler, iki projeye birincilik ödülü verdiler.

Aslı Pasinli: 'Gençlerimizin hepsinde olağanüstü bir değişim gücü var'

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı'nın açış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimize tahrip edilmiş bir dünya bıraktığımız için, biz büyükler adına çok mahcubum. Ancak bugün bizim geleceğe dair çok umutlu olduğumuz bir gün. Gençlerimizin hepsinde geleceğimize sahip çıkacak, olağanüstü bir değişimi gerçekleştirme gücü var. Doğa kahramanlarımızın gerçekleştirdiği bütün bu projeler bunu bir kere daha gösterdi. Bu, daha yolun başlangıcı. Küçük küçük adımlar bir araya gelecek ve gezegenimiz için çok iyi işler ortaya çıkacak. Size teşekkür ediyoruz gençler bize bu umudu verdiğiniz için. Yaptıklarınızla bir kere daha gösterdiniz ki geleceğimize sahip çıkmak birlikte mümkün."

WWF-Türkiye Eğitim Programları Müdürü Esra Turam ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu programa başlarken, hem gençlerin katılımcı olmalarını, hem de doğa için güzel bir şeyler yapmalarını istiyorduk. İki sene önce sadece 6 okulla ve farklı bir modelle yola çıktık. Gönüllülerimiz okulları geziyor, eğitimler veriyorlardı. Sonra gençler bize doğru yolu gösterdiler. 'Bize bir şey anlatmayın, bırakın biz bir şeyler yapalım, buna gücümüz var' dediler. Onlara inandık ve modelimizi değiştirdik. Gençler yaşadıkları bölgedeki sorunları tespit ettiler ve yaratıcı çözümler geliştirip uygulamalar yaptılar. Biz de gençlerimizle birlikte bu yolculukta çok şey öğrendik ve çok keyif aldık. Anadolu'nun dört bir köşesindeki cevherleri gördük."

Hatay'dan Antalya'ya, İzmir'de Kars'a kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ortaokul ve lise öğrencisi gençlerin projelerini katılımcılara sunmalarının ardından, en çok etki yaratan projeleri de yine gençler seçti.

Buna göre, düzenledikleri Oklu Kirpiler projesiyle Kaş Üzümlü Ortaokulu öğrencileri ve Oluklu Kertenkele projesiyle Foça Recep Kerman Lisesi öğrencileri birincilik ödülüne layık bulundular. Birinci seçilen projelerin sahibi gençler, denizlerde plastik kirliliğine dikkat çekmek için yelken açan ve eylül ayında İstanbul'a gelecek olan WWF'in uluslararası teknesi Blue Panda'da özel bir gün geçirecekler.

Doğa koruma bilinci gelişmiş nesiller yetişiyor

WWF-Türkiye'nin Doğa Öncüleri Gençlik Programı kapsamında ulaştığı ortaokul ve lise öğrencileri, kendi çevrelerindeki doğa sorunlarını tespit ediyor, buna yönelik çözüm önerileriyle doğa projeleri yazıp yönetiyorlar. Türkiye'de doğa koruma için değişime öncülük ediyorlar.

Doğa Kahramanları, bu program kapsamında 'Yaban Hayatı Korucuları', 'Su Melekleri', 'Plastik Avcıları' ve 'Gıda Savaşçıları' topluluklarında, sistem kurdukları, yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretiyorlar. Programın amacı ise doğa koruma bilinci gelişmiş, sorunları çözebileceğine dair içindeki gücü bulan yeni nesiller yetiştirmek.

Kaynak: Bültenler

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