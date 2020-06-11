Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden uyarı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden uyarı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü üreme döneminde olan hayvanların rahatsız edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden uyarı
11.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:36

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü üreme döneminde olan hayvanların rahatsız edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açılmada, Türkiye'nin birçok yaban hayvanı barındıran ve çok zengin habitatlara ve coğrafyaya sahip ender ülkelerden biri olduğu belirtildi.

Baharın ilk ayları ve Temmuz ayına kadar hayvanların üreme dönemi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de ve ilimizde üremelerini gerçekleştiren bu türler genellikle baharın gelmesiyle farklı habitatlarda üreme faaliyetlerini gerçekleştirirler. Özellikle ilk aylardan başlayarak temmuz ayına kadar olan zaman dilimi üreme dönemleridir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğümüz bünyesindeki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize yuvadan düşen, yuvayı erken terk eden kuş türleri ile çevresel etkilerle öksüz kalmış yavru memeli yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu merkezimizde çok özel şartlarda bakım ve beslenmeleri yapılmakta ve doğaya dönebilecek olgunluğa geldiklerinde yeniden yaşam alanlarına bırakılmaktadırlar. Özellikle üreme dönemi olan bu aylarda vatandaşlarımızdan ricamız yaban hayvanlarını mümkün olduğunca rahatsız etmemeleridir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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