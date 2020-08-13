Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Üzmez, Malazgirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Üzmez'i, Tarihi Milli Parkında Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve firma yetkilileri karşıladı. Alanda incelemelerde bulunan Üzmez, Kaymakam Yalçın ve yetkili firma sahibi Felat Şengal'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üzmez, 3. etap çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 26 Ağustos'ta misafir etmeye hazır olunduğunu ifade etti. Kaynak: AA