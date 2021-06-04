Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti

Aydın-İzmir otobanında bir araçtan atıldığı düşünülen sigara izmariti sonucu otluk alanda çıkan yangın, yoldan geçmekte olan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından söndürüldü.