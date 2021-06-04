Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti
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Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın-İzmir otobanında bir araçtan atıldığı düşünülen sigara izmariti sonucu otluk alanda çıkan yangın, yoldan geçmekte olan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından söndürüldü.

Aydın-İzmir otobanında bir araçtan atıldığı düşünülen sigara izmariti sonucu otluk alanda çıkan yangın, yoldan geçmekte olan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlileri Aydın-İzmir Otobanı üzerinde araçla ilerledikleri sırada Germencik ilçesi yakınlarında otoban kenarındaki otların tutuştuğunu gördü. Ekipler aracı durdurduktan sonra araçta bulunan kazma ve küreklerle yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Ekiplerin bu davranışı vatandaşların takdirini topladı. - AYDIN

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi bu defa alevlerle mücadele etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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