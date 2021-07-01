Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Su hayattır' etiketiyle fotokapana takılan ayının su içtikten sonra eğlenme anlarını paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Su hayattır' etiketiyle fotokapana takılan ayının su içtikten sonra eğlenme anlarını paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 'Su hayattı' başlıklı etiketiyle bir ormanda ayının su içme anını paylaştı. Fotokapan'a takılan görüntülerde, ise ayı su içtikten sonra, eğlenmeye devam etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı
Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı
Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı
Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

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