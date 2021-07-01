Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Su hayattır' etiketiyle fotokapana takılan ayının su içtikten sonra eğlenme anlarını paylaştı.