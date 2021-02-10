Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Aksan'dan, Vali Işık'a Ziyaret

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Aksan, Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bölge Müdürü Aksan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Aksan, ziyaret anısında Vali Işık'a plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin