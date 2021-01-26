"Doğa Koruma", kaçak avcılığa geçit vermiyor
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"Doğa Koruma", kaçak avcılığa geçit vermiyor

26.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP Av Koruma ve Kontrol Ekipleri bir hafta boyunca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 393 avcıyı denetledi.

Kontrollerde kaçak avlandığı belirlenen 70 avcıya cezai işlem uygulandı, 16 tüfek ve 9 ses cihazına el konuldu.

Av koruma ve kontrol ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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