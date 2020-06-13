Doğa koruma ekipleri ile avcılar "aslan" izi sürdü
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Doğa koruma ekipleri ile avcılar "aslan" izi sürdü

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapıldı.

13.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:42

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapıldı.

Çorum'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bayat ilçesinin Aşağı Emirhalil köyü kırsalında beş gün önce aslan görüldüğü iddiası üzerine bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların heyecanlı bekleyişinin sürdüğü köy ve çevresindeki yaklaşık 8 hektarlık alanda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce iz takip çalışması yapıldı. Çorum Avcılar ve Atıcılar Spor Derneği üyelerinin de katıldığı çalışmada, aslanın görüldüğü iddia edilen arazideki hayvan izleri sürüldü.

Yapılan çalışmada aslana ait herhangi bir ize rastlanmazken domuz, çakal ve tilki izleri tespit edildi.

Dört gün önce bölgeye yerleştirilen fotokapanlara da sadece yaban domuzunun görüntüsünün kaydedildiği görüldü.

"Bu bölgede aslan yok, bol miktarda çakal var"

Çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler, şu ana kadar bölgede aslana ait herhangi bir ize rastlamadıklarını, böyle bir ihtimalin de söz konusu olmadığını söyledi.

Vatandaşlara tedirgin olmamaları çağrısında bulunan Gözler, şunları kaydetti:

"Fotokapanlarımıza sadece domuz kayda girdi. Buradaki fotokapan sayımızı 10'a çıkaracağız ve görüntüleri anlık olarak alacağız. Böylece bu alanın envanterini de çıkarmış olacağız. Bölgede çakal, tilki ve domuz gibi hangi yabani ve yırtıcı hayvanların olduğunu ve kaç tane bulunduğunu belirleyebileceğiz. Şunu söyleyeyim: Bu bölgede aslan yok, bol miktarda çakal var. Kurt da gelir. Hayvanları telef eden çakal ya da kurttur büyük ihtimalle. Çünkü çakallar sürüyle geziyor. 3-4 çakal bir araya gelerek hayvanlara saldırabiliyor. Türkiye'de aslan sadece hayvanat bahçelerinde var. Onun dışında yok. Zaten bu coğrafya yaşam alanı da değil."

Köy muhtarı Hasan Durak da bölgede yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, "Burada gezen hayvan neyse inşallah en kısa sürede bulunup, yakalanır. Devletimize yardımları için teşekkür ederiz." dedi.

Olay

Aşağı Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan ve bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde bulan bir kişi, arazide gördüğü hayvanı aslana benzetip cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çekmişti.

Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yapmış, drone yardımıyla gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Hayvanın tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmişti.

Doğa koruma ekipleri ile avcılar 'aslan' izi sürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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