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Doğa koruma ekipleri avcıların izinde

Doğa koruma ekipleri avcıların izinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekipleri il genelinde avcıların izinde çalışma gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekipleri il genelinde avcıların izinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 8 avcının 3'üne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de doğa koruma ekipleri, koruma kontrol faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kaçak avcılık ile mücadele kapsamında yaban hayatın korumaya çalışan ekipler, Melen genel avlağı ve Aktaş Deredibi devlet avlağında denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında 8 avcı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 avcıya belgesiz avlanmaktan, 1 avcıya da kota almadan avlanmaktan cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Doğa koruma ekipleri avcıların izinde

Doğa koruma ekipleri avcıların izinde

Doğa koruma ekipleri avcıların izinde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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