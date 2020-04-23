Doğa Koleji yöneticilerinden 23 Nisan mesajları Adıyaman Doğa Koleji ilk, orta ve lise müdürleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Doğa Koleji ilk, orta ve lise müdürleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Okul öncesi, ilk, orta ve lise seviyelerinde eğitim veren Adıyaman Doğa Koleji, korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladılar.

Doğa Koleji Lise Müdürü Emre Yılmaz mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılını kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için canlarını veren şehitlerimize çok şey borçluyuz. 100 yıl önce dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadeleye şahit olundu. 1919'daateşlenen fitili bağımsızlık mücadelesini 23 Nisan 1920 tarihinde milli idaresinin şekil bulmuş hali oldu. Mustafa Kemal Atatürk, bu günü geleceğim olan çocuklara bayram olarak armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dünyada evrensel bir gün olmuştur" dedi.

Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, "23 Nisan gibi milli bayramlarımızın bir anlamı var. Bu bayramlar birlik beraberliğimiz, millet olarak tasada ve kederde olduğu gibi, sevinçte ve mutlulukta da bir aradayız. Bu bayramda fiziken bir arada olamasak da gönüllerimiz biradayız. Meclisimizin 100. Kuruluş yıldönümünde hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

İlkokul Müdürü Esin Çal ise, "Sevgili çocuklar dünyanın en büyük mutluluğudur. 23 Nisan karalıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Geleceğimize emanet ettiğimiz çocuklara sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA