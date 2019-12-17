Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları
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Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları

Doğa Koleji’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler mağdur. Veliler, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek farklı kampüslerin önünde yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.

17.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:10
Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları

genelindeki 130 kampüsü, 80 binden fazla öğrencisi ve 10 bine yakın çalışanı ile en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen ekonomik zorluk içinde.


Yaklaşık bir yıldır maaşlarını düzenli alamayan öğretmenlerin istifasıyla okullarda eğitim durma noktasına geldi. Bu durumun öğrencilere yansımasıyla birlikte, veliler kampüs içi ve dışında eylemlere başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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