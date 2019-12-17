Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları

17.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:10

Türkiye genelindeki 130 kampüsü, 80 binden fazla öğrencisi ve 10 bine yakın çalışanı ile en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji ekonomik zorluk içinde.



Yaklaşık bir yıldır maaşlarını düzenli alamayan öğretmenlerin istifasıyla okullarda eğitim durma noktasına geldi. Bu durumun öğrencilere yansımasıyla birlikte, veliler kampüs içi ve dışında eylemlere başladı. Euronews.com'da Görüntüle