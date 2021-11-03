Doğa Koleji online akademik değerlendirme sınavı için başvurular başladı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nde yeni eğitim-öğretim yılının ilk online akademik değerlendirme sınavı, 27-28 Kasım'da düzenlenecek.

İTÜ ETA Vakfı açıklamasına göre, salgın döneminde Türkiye'deki tüm öğrencilerin katılımına açılan sınavlar, bu yıl da devam ediyor.

Geçen eğitim sezonunda 2 defa düzenlenen online akademik değerlendirme sınavlarında 100 binden fazla öğrenci, kendini değerlendirme fırsatı buldu. Sınav, bu yıl ortaokul öğrencileri için 27 Kasım'da, 4, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ise 28 Kasım'da düzenlenecek. Sınava, 26 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Online akademik değerlendirme sınavları, öğrencilerin gelişimlerinin en iyi şekilde analizini, eğitim dönemi boyunca kazanımlarının takip edilmesini ve gelişimini bütünsel olarak değerlendirmesini sağlıyor.

Kayıtların kontenjanlarla sınırlı ve ücretsiz olduğu sınav, akademik yılın ilk çeyreğindeki konuları ve kazanımları kapsayacak. Sınava katılım için Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmezken, kurum dışındaki öğrencilerin okulun internet sitesinden başvurmaları yeterli olacak.

Salgından eğitimde fırsat eşitliğine

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, eğitimde fırsat eşitliğine dikkati çekerek, akademik değerlendirme sınavlarının salgın döneminde tüm öğrencilere açıldığını bildirdi.

Online akademik değerlendirme sınavlarını bu yıl da devam ettirdiklerini aktaran Özeren, "Uygulayacağımız online akademik seviye değerlendirme sınavına katılan öğrenciler, kendi okulları dışında bir ölçme-değerlendirme sürecine dahil olacak ve 2021-2022 akademik yılının ilk ve kazanım bazlı akademik geri bildirimini alacak. Sınava katılan öğrenciler, aynı zamanda Türkiye geneli bir sıralama elde ederek kendilerini değerlendirme şansı yakalayacak." ifadelerini kullandı.

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