Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK finalinde 2 ödül
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Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK finalinde 2 ödül

Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK finalinde 2 ödül
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalinde 2 ödül kazandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalinde 2 ödül kazandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açılamaya göre, dünya sorunlarına kayıtsız kalmayarak çözüm üreten öğrenciler, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Fiziki Bilimler" ve "Canlı Bilimleri" alanındaki projeleriyle ikincilik ödülü kazandı.

Doğa Koleji Tuzla Kampüsü öğrencileri Berke Çiçek ve Alper Çamlı, "Antarktika Atmosferinde UV Işığının Ozon Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi (Piricet)" projesiyle TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nın "Fiziki Bilimler" alanında Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü.

Berke Çiçek ve Alper Çamlı, "Küresel İklim Değişikliği Antarktika'yı ne derece etkiliyor?" sorusundan yola çıkarak hazırladıkları projelerinde, Antarktika'daki değişen ozon konsantrasyonunun sebeplerini araştırdı.

Fizik öğretmeni Selami Eraslan danışmanlığında geliştirilen projede, UV ışığının değerlerindeki değişimin ozon konsantrasyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Mevsimsel olarak değişen atmosferik dinamikler takip edilerek bu değişimlerin UV ışın ölçümü ve ozon konsantrasyonu üzerindeki etkisi analiz edildi.

Karşılaştırmalı kanser analizi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü öğrencileri Zeynep Doğan ve Miray Yılmaz ise "Peto Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım" projesiyle "Canlı Bilimleri" alanında Türkiye ikinciliği ödülü kazandı.

Doğan ve Yılmaz, "Kutup Asklepiosların Yükselişi" sloganıyla başladıkları araştırmada Peto baradoksunu biyoinformatik analizlerle inceledi. Biyoloji öğretmeni Selen Çakas Coşkun danışmanlığında gerçekleştirilen proje kapsamında, kanserin oluşumunda rol oynayan tümör baskılayıcı genler üzerinde durularak kutup bölgelerinde yaşayan kansere dirençli canlılar ile insan arasındaki gen farklılıkları incelendi. Proje ile karşılaştırmalı kanser analizi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, öğrencilerin aldığı başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İTÜ'nün bilgi ve birikiminden yararlanma imkanı bulan öğrencilerimiz projelerini ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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