Doğa Koleji öğrencileri, iş dünyası aktörleriyle bir araya geldi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Eğitim Modeli kapsamında her yıl düzenlenen "t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri" bu yıl da öğrencilere ilham verdi. Geleceğin liderleri, lise çağında iş dünyasının önemli isimleri ile bir araya gelerek girişimciliğe dair önemli bilgiler edindiler.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler t-MBA Eğitim Modeli ile lise çağında temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip bireyler olarak yetişiyor.

Bu çerçevede düzenlenen t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri kapsamında iş dünyasının önemli isimleri ile bir araya gelen öğrenciler, seminerler kapsamında KFC Türkiye Genel Müdürü Feliks Boynuinceoğlu, Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve OMM Kurucu Su Erol Tabanca, Yıldız Holding E-STAR Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, Jumbo Ev Gereçleri Genel Müdürü Sami Hotak, Vizyon Havacılık CEO'su Ferhat Yenibertiz, Mercedes CFO'su Gökmen Önbulak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı VESTEL Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, Tusaş Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, ROKETSAN A.Ş. İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, Sanlab Kurucusu Salih Kükrek, Fako İlaç CEO'su Tuncer Küçükaydoğmuş gibi iş dünyasının önemli isimlerini kampüslerinde ağırladılar.

Etkinlik dizisi kapsamında öğrenciler, iş dünyasının ipuçlarını daha lise çağında işin uzmanından dinleme fırsatı buldu.

İş dünyasının profesyonelleri ve akademisyenler ile bir araya gelen öğrenciler, konuşmacıların girişimcilik hikayelerini, bu yolculukta yaşadıkları tecrübeleri, girişimciliğin toplumsal ve bireysel faydalarını, girişimciliğin risklerini, başarı hikayelerini ve iş dünyasının diğer güncel konularını birebir dinleme fırsatı elde ettiler.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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