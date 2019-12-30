Doğa Koleji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçmesi için uzlaşma sağlandı
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Doğa Koleji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçmesi için uzlaşma sağlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularındaki görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

30.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:32
Doğa Koleji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçmesi için uzlaşma sağlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularındaki görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.


İTÜ açıklamasında, Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan üniversitenin, Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı verdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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