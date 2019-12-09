Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama
Haberler » Dünya » Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama - Haberler

Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

09.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:14
Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama

, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.


Bir süredir ekonomik sıkıntılarıyla gündeme gelen Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler