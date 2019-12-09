Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama
Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.
09.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:14
Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.
Bir süredir ekonomik sıkıntılarıyla gündeme gelen Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com