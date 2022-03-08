Doğa Koleji'nde hedef 150 kampüste 150 bin öğrenciye ulaşmak

Doğa Koleji'ni bünyesine katan Can Holding yöneticileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsünde Doğa Koleji ailesiyle buluştu.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Kolej, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile güçlenen yapısıyla 20'nci yılını kutlarken, gelecekteki 20 yıllık hedeflerini de şimdiden belirledi.

Doğa Koleji, marka yolculuğunda sadece ulusal değil küresel bir eğitim ekolü olmayı amaçlıyor. "Mutlu Çocuk Öğrenir" felsefesini benimseyen Doğa'nın eğitim sistemini ülkenin dört bir yanına taşımak isteyen yöneticilerin hedefinde ise gelecek 20 yılda 150 kampüs ve 150 bin öğrenciye ulaşmak ve Doğa Koleji öğrencilerinin daha donanımlı ve etkin bir dünya vatandaşı olarak mezun olmalarını sağlamak var.

Toplantıya Can Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Baycan, Doğa Koleji CEO'su Dr. İsmail Kızılbay, lisanslı okul kurucuları, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğa Koleji CEO'su İsmail Kızılbay, "Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ile finansal altyapısını ve akademik kadrosunu güçlendirerek uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli ile eğitim yolculuğuna devam edecek. Bu iş birliğinin, eğitim sektörünün lideri olan Doğa Kolejinin ulusal arenada çok daha etkili bir kurum olmasını sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

???????Doğa Kolejinin öğrencilerine sunduğu ayrıcalıklı eğitimin İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin katkıları ile okul öncesinden doktora eğitimine daha inovatif ve güçlü bir yapıya kavuşacağını da belirten Kızılbay, şunları kaydetti:

"Yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile girişimciliği, proje modellemeyi, bilimsel düşünceyi, yabancı dili, kültürü, sanatı ve sporu merkez alan eğitim sisteminde öğrenciler, teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üreten bireyler olarak yetişirken ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atıyor.

Gelecek 20 yılın hedeflerimiz, uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan, teknoloji üreten, ülkemize, Cumhuriyetimize ve insanlığa değer katan, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen nesiller yetiştirerek sadece ulusal değil küresel bir eğitim ekolü olmaktır."

Açıklamada, Doğa Koleji'nin 20'nci yıl hedeflerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin marka bilinirliliği en yüksek k12 eğitim kurumu olan 'Mutlu Çocuk Öğrenir' felsefesiyle hareket eden Doğa Koleji, 20'inci yılında BİLGİ Üniversitesi iş birliği ile mevcut kampüslerini güçlendirecek, yeni kampüslere kavuşacak ve uluslararası akreditasyonlu yeni eğitim modelleriyle öğrencileri tanıştıracak. Doğa'nın teknolojiden uluslararası iş birliklerine kadar ses getirecek eğitim yatırımları ise devam edecek.

Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiren Doğa Kolejinde yeni eğitim döneminde güçlü bir kurumsal altyapı ile okul öncesinden doktora eğitimine uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli hayata geçirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.Arizona State Üniversitesi'nin k12 eğitim modeli, Doğa Koleji ile kurulacak yeni yapılanmanın rehberi olacak. Öğrenciler, Arizona State Üniversitesi ile yapılacak iş birliği kapsamında uluslararası akreditasyona sahip öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak."