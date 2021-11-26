Doğa Koleji lise öğrencileri d'MUN Konferansı'nda buluştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji lise öğrencileri, güncel dünya meselelerini İngilizce olarak Doğa Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda (d'MUN), tartıştı.

Yapılan açıklamaya göre konferansta, göçmenlik sorunu, ekonomi ve sosyal gelişim, insan hakları, sağlık, siber güvenlik gibi dünya meseleleri tartışıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce bölümü tarafından düzenlenen Doğa Model Birleşmiş Milletler Konferansı d'MUN, lise öğrencilerinin katılımıyla 11. yaşını kutladı.

Öğrencilerin üç gün boyunca tamamen İngilizce konuşarak BM delegeleri rolünde dünya meselelerini tartıştıkları bu konferanslar, hem diplomasiyi öğrenmelerine hem de gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji lise öğrencileri d'MUN Model Birleşmiş Milletler konferansında farklı ülkelerin delegelerini İngilizce düzenlenen oturumlarda temsil ediyor, komitelerde güncel konuları tartışır ve araştırırken evrensel duyarlılığa sahip, farkındalıkları yüksek birer dünya vatandaşı olarak yetişiyor.

d-MUN Konferansı sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliğe sahip "d'MUN Pearson Assured Sertifikası" almaya hak kazanıyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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