Doğa Koleji LGS'de liderliği kaptırmadı

64 ÖĞRENCİ İSE, SADECE 1 SORUYU YANLIŞ YANITLADI

Tüm 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin heyecanla beklediği, 1 Haziran Cumartesi 2019 tarihinde gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. 1 milyon 29 bin öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı'nda, eğitimdeki liderliğini sürdüren ve başarıda sınır tanımayan Doğa Koleji'nin 27 öğrencisi Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerinin LGS'de elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, tüm öğrencilerini tebrik ettiğini ifade etti.

Genel Müdür Lüle, "Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4012 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı; öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır" dedi.

FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİNDE 4+1 EĞİTİM

Liseye Giris¸ Sınavları'nda başarı elde eden öğrenciler, Dogˆa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde %100'e varan burs imkanıyla okuma fırsatı kazanıyor.

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, ögˆrencilerine ilk yılı I·ngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yıllık egˆitim olanagˆı sunuyor. Hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce, 4 saat Almanca, 2 saat "Teknoloji ve Yazılım" ve 2 saat "Teknoloji ve Donanım" dersleri veriliyor.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Fen ve Teknoloji Liseleri'nden mezun ögˆrenciler aras¸tırmacı, yenilikçi, tüketmek yerine üretmeyi seçen, ülkemizin teknolojik gelecegˆine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde bas¸layacaklar. Ögˆrencilerimiz bu ayrıcalıklı lise egˆitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs olanagˆına sahip olurken, üniversite egˆitimlerini yurt dıs¸ında sürdürebilecekler" dedi.

Kaynak: Bültenler