Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4 bin 12 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı; öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır" dedi.