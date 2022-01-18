Doğa Koleji Gaziantep şampiyonu

GAZİANTEP (Bültenler) - Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın final maçında Doğa Koleji rakibi TOBB Anadolu Lisesi'ni 103-73 mağlup etmeyi başardı. Yaklaşık bir aydır devam eden Liseler Arası B Kategorisi Şampiyonası'na 20 okul katıldı.

Grubunda tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükselen Doğa Koleji, Benim Koleji'ni, yarı finalde de Bayraktar Lisesi'ni mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında TOBB Anadolu Lisesi ile karşılaşan Doğa Koleji, çok iyi bir oyunla sahadan 103-33 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma sonrasında Doğa Koleji Basketbol takımı sporcuları büyük sevinç yaşadı. Doğa Koleji Gaziantep Genel Müdürü Yusuf Yapıcı, sahaya inerek oyuncularını tebrik etti.

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