Doğa, İnanç ve Kültür Şehri Siirt, Foto Safari ile Yeniden Keşfedilecek

Mezopotamya'nın Gizemli Kenti Siirt'te İlk defa düzenlenecek olan Foto Safari ile Siirt Yeniden Keşfedilecek.

Mezopotamya'nın Gizemli Kenti Siirt'te İlk defa düzenlenecek olan Foto Safari ile Siirt Yeniden Keşfedilecek.

Siirt merkez, ilçeleri ve köylerinde yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla "1. Ulusal Foto Safari" programı düzenlenecek.

Siirt Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünün katkılarıyla "Mezopotamya'nın Gizemli Kenti Siirt" teması ile kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin tanıtılması için 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ödüllü Foto Safari etkinliğinde Türkiye geneli çok sayıda fotoğrafçının katılması bekleniyor.

Katılımcıların ücretsiz katılacakları yarışmada Siirt ili, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla yapılıyor.

Kentte ilk defa Foto safari etkinliğinin düzenleneceğini belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Eşsiz Doğal güzelliklere sahip Siirt, Kültürel açıdan hem Mezopotamya, hem de Anadolu Uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Kent aynı zamanda kıymetli kültürel değerleri bu topraklarında barındırmaktadır. Amacımız kentin sahip oluğu doğa, inanç ve kültürel değerlerini tanıtmaktır. Tüm Fotoğraf severleri davet ediyoruz. " dedi.

Yarışmacılar, düzenlenecek 1'nci Foto Safari etkinliği kayıtları ve detaylı bilgi için http://www. siirtfotosafari. com adresinden müracaatlarını gerçekleştirecekler. Ödüllü yarışmanın ödül töreni ise 21 Haziran tarihinde yapılacaktır.

Yarışma sonucunda birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye de bin lira ödül verilecek.

"MEZEPOTAMYANIN GİZEMLİ KENTİ SİİRT" İ KEŞFET"

1. ULUSAL FOTO SAFARİ ŞARTNAMESİ

Siirt 1. Ulusal Foto Safari Organizasyonu; Siirt Valiliği himayesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı İş birliği ile düzenlenmektedir.

Yarışmanın konusu ve kategorisi: Siirt ili, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun ortaya çıkarılarak belgelenmesi, tarihi dokusunu, Manevi yönü ve doğal güzelliklerinin tanıtımı ve genç nesillere örnek olması amacını taşımaktadır. Katılımcılar ( yarışmacılar ) belirlenen ana temaya bağlı kalmak koşulu ile çektikleri fotoğrafları sunmaları gerekmektedir.

FOTO SAFARİ GENEL ŞARTLARI:

1. Yarışma profesyonel tüm fotoğrafçılara ön başvuru ücretsiz olarak açıktır.

2. Yarışmaya sadece Siirt'te 18-19 Haziran 2021) tarihleri arasında çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar ile yarışmaya katılım sağlanamaz. Fotoğrafın çekim tarihi Jüri tarafından tespit edilecektir.

3. Yarışmacılar foto safari için en fazla 10 (on) eserle yarışmaya katılım sağlayabilir.

4. Fotoğrafçı, fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncelleme konusunda şahsi olarak sorumludur.

5. Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacı www. siirtfotosafari. com web sitesinde başvuru bölümünde başvurusunu yaparak yarışma için ön başvuru yapmak zorunludur. Yarışmacılara ön başvuru kayıtları SMS ile iletilecektir. Kesinleşen katılımcı Listesi Yarışma tarihinden 3 (üç) gün önce Siirt Valiliği tarafından ilan edilecek, ve hem SMS ile bilgilendirme yapılacak ayrıca kayıt ve rezervasyonlar için fotoğrafçı ( katılımcı yarışmacı ) ile Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından iletişime geçilecektir.

6. Katılımı kesinleşen 40 (Kırk) kişinin yol hariç olmak üzere konaklama ve iaşe giderleri Proje kapsamında karşılanacaktır. 17 Haziran Perşembe günü otele giriş Yapılabilecek, 20 Haziran cumartesi sabahında otelden çıkış yapılacaktır. Konaklama yapılacak otelde Odalar 2 veya 3 kişilik olacaktır. Yarışmacıların Siirt' te yapacakları ulaşım giderleri kendilerine ait olup, yarışmanın fotoğraf çekimlerinin yapılacağı 18-19 Haziran tarihleri arasında il içerisinde yapılacak ulaşım, Proje kapsamında, Proje Koordinasyon sorumluları tarafından karşılanacaktır. Yarışmacılar konaklayacakları tarihleri önceden bildirmekle yükümlüdürler. Yemek ve konaklama sayısı, ( 40 kişi ) katılımcı sayısını aşamaz.

7. Fotoğrafçı fotoğraf veya fotoğraflarını hazırlanmış olan www. siirtfotosafari. com web sitesinde kendilerine daha sonra bildirilecek kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak yükleyecektir. Fotoğrafların orjinal boyutları FTP üzerinde saklı tutulacaktır. Bu sebeple yarışmacı orjinal, (boyutları ile oynanılmamış) fotoğraflarını sisteme yükleyeceklerdir.

8. Yarışmacılar, üç gece Siirt merkez' de konaklayacaktır,

9. Yarışmacılar dilerlerse etkinlik Koordinasyon sorumlusunu ( Siirt Valiliği ) bilgilendirmek kaydıyla, ekli programa uymadan diledikleri şekilde kendi imkanları ile çekim yapma imkanına sahipler.

10. Fotoğraf makinesi ile kayıt yapmayan hiçbir yarışmacının eseri kabul dilmeyecektir. Kayıt esnasında fotoğraf çekimi için kullanılan fotoğraf makinesi yada makinelerin seri numaraları görevliler tarafından tespit edilmesi suretiyle Fotoğraf çekilebilecek. Fotoğraf Makinesi yanında olmayan fotoğrafçıların otel rezervasyonları iptal edilecek, hiçbir masrafları organizasyon kapsamında karşılanmayacak. Cep telefonları ile yapılan çekimler yarışmaya katılım için kabul edilmeyecektir.

11. Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında ( renk, kontrast, ton ayarları ve kırpma gibi) hiç bir şekilde başkalaştırılmaya gidilmeyecek, fotoğrafın özelliğini bozacak ekleme ve çıkarma yapılamaz. Bu ve buna benzer durumların tespit edilmesi halinde jüri' ye sunulan fotoğraf veya fotoğraflar yarışma dışı bırakılır (Bir itiraz durumunda jüri fotoğrafın orjinal halini isteyebilir)

12. Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, kısa kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpı çözünürlüğünde ve jpeg + raw formatında teslim edilmelidir. Birden fazla fotoğraftan oluşan kolaj çalışmalar değerlendirme dışında bırakılacaktır. Ancak aynı gün ve mekanda çekilen panoramik fotoğraflar değerlendirilebilecektir.

13. Fotoğrafların üzerinde tarih, isim gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır.

14. Kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve kurallara uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.

15. Yarışmaya teslim edilecek fotoğraflara web yazılım tarafından otomatik bir isimlendirme yapılacaktır. Bu isimlendirme ödül sonuç ekranı dışında hiç bir kimseye açık olmayacaktır. Ondan fazla eserle katılım sağlayan yarışmacılar, fotoğrafları sisteme yüklerken, sistem bu fotoğrafın onuncu fotoğraf olduğunu belirtecek, onbirinci fotoğrafın yüklenmesine izin vermeyecektir.

16. Yarışmacının teslim ettiği fotoğraflar, eser sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydıyla ayrıca bir telif ücreti ödenmeden Siirt Valiliği tarafından afiş, broşür, katalog vb. basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Üyeler bu maddedeki kuralı katılım formu doldururken beyan ederler. Bununla ilgili kayıt masasında beyan formu imzalattırılacaktır. İmzadan imtina eden yarışmacıların eserleri yarışmada değerlendirmeye alınmayacağı gibi, yarışmadan diskalifiye edilecektir.

17. Katılımcı, yarışmaya teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödüller yarışma sonrasında yarışmacıların IBAN numaralarına aktarılacaktır.

18. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler Siirt Valiliği ve www. siirtfotosafari. com web sayfalarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler Siirt Valiliği tarafından yapılacak sergide sergilenecek ve sergi sonrası basılacak olan kitapta yer alacaktır.

19. Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.

20. Yarışmacılar, yarışmaya katılımı kabul ettiklerinde, doğaya zarar vermeden çekim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır.

21. Yarışmacılardan; yarışmadan iki gün önce HES kodları SMS aracılığı istenecektir. Yarışmacı SMS ile gelen linke HES kodunu girmek zorundadır. Covid-19 temaslı yarışmacılar, yarışmaya alınmayacaktır.

22. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Siirt Valiliğince görevlendirilecek "Koordinasyon veya Düzenleme Komitesi" karar almaya yetkilidir.

23. Drone çekimlerinde, önceden Yarışma Sekreterliğine bilgi verilmek koşuluyla, izinler Valiliğimizce alınacaktır.

Kaynak: Habermetre