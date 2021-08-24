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DOĞA İLE İÇİÇE BİR GÜN

DOĞA İLE İÇİÇE BİR GÜN
Habermetre - Haberler | Toplum

Zihinsel engelli ve alzheimerlı bireylerin vakitlerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde engelli bireylerin yüzü gülüyor.

Zihinsel engelli ve alzheimerlı bireylerin vakitlerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde engelli bireylerin yüzü gülüyor. Son olarak Eskişehir Kent Ormanı'nda doğa ile iç içe bir gün geçiren gençler, yaptıkları yürüyüş ile fiziksel aktivitelerde yer almanın mutluluğunu yaşadılar.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi zihinsel engeli bireyleri sosyal hayata katmaya devam ediyor. Merkez içinde verilen eğitimlerin yanı sıra merkezden faydalanan engelli bireyleri kent ormanında yürüyüşe götüren merkez yetkilileri, geziler sayesinde sosyal hayata karışan engelli bireylerde gözle görülür değişikler olduğunu ifade ettiler. Yürüyüş sırasında kaplumbağa denk gelen özel bireyler onu sevdikten sonra tekrar kaplumbağayı doğal ortamına bıraktılar.

Kaynak: Habermetre

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