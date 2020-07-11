Doğa için pedal çevirip, piknikçilerin çöplerini temizlediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğa için pedal çevirip, piknikçilerin çöplerini temizlediler

ERZURUM'da, Alpin Doğa Sporları Kulübü'nce düzenlenen, 'Çevreni temiz tut, ormanı koru' projesi kapsamında 20 kilometre pedal çeviren gençler, Tekederesi Göleti bölgesinde piknik yapanların bıraktıkları çöpleri topladı, ormanlık alanda kuruyan ağaçların yerine yeni dikilecek fidanların sayısı...

Doğa için pedal çevirip, piknikçilerin çöplerini temizlediler
11.07.2020 08:40 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:35

ERZURUM'da, Alpin Doğa Sporları Kulübü'nce düzenlenen, 'Çevreni temiz tut, ormanı koru' projesi kapsamında 20 kilometre pedal çeviren gençler, Tekederesi Göleti bölgesinde piknik yapanların bıraktıkları çöpleri topladı, ormanlık alanda kuruyan ağaçların yerine yeni dikilecek fidanların sayısı ve türü tespit edildi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki kulüp binası önünde toplanan 20 bisikletli genç, son hazırlıklarını yaparak Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin öncülüğünde 20 kilometre uzaklıktaki Tekederisi Göleti'ne kadar pedal çevirdi. Çevreci gençleri burada TEMA Vakfı İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş.'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık tarafından karşıladı. Uzun bir yoldan gelen bisikletli gençlere semaverde hazırlanan çay ve su ikram edildi. Bedirhanoğlu, çevreci gençlere çöp toplama ve ormanlık alandaki kuruyan ağaçlarla ilgili neler yapması gerektiğini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

'GELECEK NESİLLERE HAK ETTİĞİ TEMİZ ÇEVREYİ BIRAKALIM'Çöp poşetlerini ellerine alarak piknik yapanların bıraktıkları çöpleri toplamaya başlayan çevreci gençler, birbirleri ile yarıştı. Yaklaşık bir saat pedal çeviren gençler, yorgunluklarını hem ormanlık alanda hem de gölet etrafında temizlik çalışması yaparak attı. Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Figen Özkurt, "Sırf temizlik yapmak için Erzurum'dan buraya pedal çevirdik, iyi ki de çevirdik, yine çevireceğiz. Bu aileye yeni katıldım. Doğanın bir parçası olduğu için çok keyifliyim. Şu an genç arkadaşlar ve çevre severlerle hem çöp topluyoruz hem de kuruyan ağaçları tespit ediyoruz. Bu tarz etkinliklerin çoğalmasını istiyorum. Gelecek nesillere hak ettiği temiz çevreyi bırakalım" diye konuştu'ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ'Erzurum'da doğa sporları ile uğraşan bir kulüp olduklarını söyleyen Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "Erzurum'dan 20 kilometre pedallayarak Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Teke Deresi piknik alanına geldik. Burada çöpleri topladık, kuruyan ağaçları tek tek tespit ettik. Bu çalışmamızda bizleri yalnız bırakmayan TEMA İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu ve Ejder A. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık'a teşekkür ediyorum. Yaz ve kış bisikletle yaptığımız aktiviteler devam edecektir. Bu etkinliklere katılmak isteyen herkesi kulübümüze bekliyoruz" dedi.

Yapılan etkinliğin ardından çevreci gençler belediye tarafından ikram edilen yemekleri yiyip bir süre dinlendikten sonra tekrar bisikletleri ile Erzurum'da döndü.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı Dünya
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı Güncel
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' dedi
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Cahit Özkan Fatih Sultan Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Çağla Şıkel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç İrfan Buz Tamer Tuna Fatih Terim İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Doğa için pedal çevirip, piknikçilerin çöplerini temizlediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 09:51:26. #1.15#
title