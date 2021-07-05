Doğa için eğitim
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Doğa için eğitim

Doğa için eğitim
Bültenler - Haberler | Güncel

BUCA Belediyesi, çevre alanında önemli çalışmalar yürüten Yuva Derneği ile işbirliği yaparak ekoloji eğitimi alanında prestijli projesi Küresel Okuryazarlık Ağı'na (KOZA) dahil olan üçüncü belediye oldu.

"Bencil olduğumuz için değil farkında olmadığımız için zarar veriyoruz" anlayışı ile her kesime ulaşmak isteyen ağın vereceği eğitimlerin protokolünü Başkan Erhan Kılıç imzaladı.

Yaşanabilir bir çevre için yenilenebilir projeleri hayata geçiren Buca Belediyesi, Yuva Derneği tarafından başlatılan Küresel Okuryazarlık Ağı'na (KOZA) üye oldu.KOZA ile Türkiye'den ve Avrupa Birliği'nden STK'ların, sivil girişimlerin ve yerel yönetimlerin çevre eğitimi alanında güçlerini birleştirmeleri, çevre okuryazarlığının gelişimine birlikte eğitimler ve savunuculuk faaliyetleri düzenleyerek çevre bilincinin oluşması sağlanacak. Türkiye ve Avrupa Birliği'nden sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimleri de bir iletişim ağına alarak çevre eğitimini yaygınlaştırmak isteyen proje çevre sorunlarının çözümüne yönelik yeni fikirler geliştirmeyi de hedefliyor.

ÜÇÜNCÜ YEREL YÖNETİM OLDU

YUVA'nın katılım daveti üzerine Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç tarafından ''Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi, Küresel Okuryazarlık Ağı (Koza) Mutabakat Metni'' imzalandı. Buca Belediyesi, toplamda 49 üyesi olan Küresel Okuryazarlık Ağı'na üye olan üçüncü yerel yönetim oldu.

Kaynak: Bültenler

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