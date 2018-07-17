Doğa Harikasını Çöplüğe Çevirdiler

Türkiye'nin en güzel kent ormanlarından biri olan ve içinde Küreklidere Şelalesi'ni barındıran Uludağ'ın eteklerindeki doğal güzellik, günübirlikçi ve piknikçilerin duyarsızlığı sebebiyle adeta çöplüğe döndü. Bursa'nın Yıldırım ve Kestel ilçesi sınırlarında bulunan tabiat harikası Kürekli Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Metrelerce yükseklikten akan şelale hafta sonu tatilini hem serinlemek hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, ziyaretçilerin geride bıraktıkları çöpleri gelişi güzel atmaları alanı çöplüğe çeviriyor. Doğal güzelliği görmeye gelen duyarlı vatandaşlar ise gördükleri manzaraya inanamadı. Yığılan çöpleri gören vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Böyle bir güzel ortamda çirkin kokular ve görüntülerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize yakışmadığını düşünüyoruz. Yetkililerin buna biran önce çare bulmasını diliyoruz. Karşılaştığımız manzara gerçekten içler acısı bir durum. Yetkililerden buraların temizlenmesini ve denetim altında tutulmasını istiyoruz" diye konuştu. Belediye yetkilileri ise düzenli olarak temizlenen bölgede vatandaşı çevreye duyarlılık konusunda uyarırken, vatandaşların gelişi güzel çöp atmamaları yerine, çöp poşetleri kullanarak çöpleri toplama yerlerine bırakmalarını istiyoruz" dedi.

(İHA)