Doğa harikası yayla, çöplüğe döndü
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Doğa harikası yayla, çöplüğe döndü

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi Bolkar Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Meydan Yaylası, vatandaşların piknik sonrası bıraktıkları atıklar nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu.

Doğa harikası yayla, çöplüğe döndü
10.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:08

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi Bolkar Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Meydan Yaylası, vatandaşların piknik sonrası bıraktıkları atıklar nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu. 

Ulukışla ilçesinde, birbirinden güzel çiçekler, ters lale ve karlı dağ manzaraları nedeniyle bölgenin en çok tercih edilen mesire alanı olan Meydan Yaylası, hafta sonunda piknikçilerin akınına uğradı. Karlı bölgede mangal yapan piknikçilerin gün sonunda bıraktıkları atıklar ise doğa harikası bölgeyi çöplüğe çevirdi. Dünyanın tek ötmeyen Toros Kurbağası'nın yaşadığı arazideki çevre kirliliğine büyük tepki gösteren Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin kontrol altına alınmasını, görevlilerin bulundurulmasını ve girişin paralı olmasını istedi. 

BÖLGE SİT ALANI

2017 yılında 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edilen Karagöl ve Çiniligöl'ün de bulunduğu alanın milli park şeklinde işletilmesini isteyen Mehmet Yakut, "Bölge doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yer. Yanı sıra buraya her hafta sonu yüzlerce kişi piknik yapmaya geliyor. Herkes bir parça çöp atsa, burası çöpten geçilmez. Her vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi artığını uygun bir konteynere kadar taşıması gerekiyor. Doğada çöp bırakılmaz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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