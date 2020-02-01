Doğa harikası yayla cazibe merkezi oluyor

01.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:53

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da görenleri kendine hayran bırakan doğa harikası yayla, yapılacak yatırımla cazibe merkezi haline gelecek.



Büyükorhan ilçesine 4 kilometre mesafedeki Görecik yaylası, ormanı ve yeşilliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Adeta saklı bir güzellik olan yayla Bursa'dan ve farklı vilayetlerden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Büyükorhan Belediyesi, hazırladığı projeyle yaylayı bir cazibe merkezi haline dönüştürmeyi düşünüyor. Bungalov evlerin yapılacağı yaylanın içinden dere akacak, hasta olup da konaklayanlara şifa dağıtan yayla buraya gelenleri daha iyi ortamda misafir edecek.



Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "İlçemizin değerlerinden bir tanesi Görecik yaylası. Burada geleneksel yayla şenliklerini yapıyoruz. Yöre insanımızın, yurt içi ve dışından misafirlerimizin ilgi gösterdiği doğa harikası bir yer burası. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yaylada güzel bir proje uygulayarak buraya olan ilgiyi artırmayı düşünüyoruz. Yapacağımız projeyle yaylanın ortasından dere geçireceğiz. Ayrıca basketbol ve voleybol sahaları yapacağız. Çocuklar için çocuk oyun alanları planlıyoruz. İbadethane de yapacağız. Yaylamızın yolu sıcak asfalt, ulaşım meselesi yok. Yaylanın etrafına 25 tane bungalov ev yapacağız. Bu evler 2 katlı olacak, altları komple taş, üstüne ise ahşap evler yapacağız. Buraya 2 tane çok amaçlı toplantı salonu inşa etmeyi düşünüyoruz. Buraya doğayla iç içe, yemekli toplantıların yapıldığı mekan haline getireceğiz. Burada sahne ve sunum alanı olacak. Bu iş kendi bütçemizle biraz zor, projeyi Kültür Bakanlığına sunacağız. Görecik önümüzdeki dönem Büyükorhan'ın en büyük değerlerinden biri olacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA