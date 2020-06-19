Doğa harikası "Tortum Şelalesi" turizm atağına hazırlanıyor
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Doğa harikası "Tortum Şelalesi" turizm atağına hazırlanıyor

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin doğal güzelliğinin daha fazla ön plana çıkması için başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Doğa harikası
19.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:38

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin doğal güzelliğinin daha fazla ön plana çıkması için başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, "Türkiye'nin en büyük şelalesi" olma özelliğini taşıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan doğa harikası şelale, 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen suyu ile yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum milletvekillerinin destekleri, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi'nce hayata geçirilen proje ile Tortum Şelalesinin turizmin gözde mekanı haline getirilmesi hedefleniyor.

Şelalenin daha fazla ön plana çıkarılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenileniyor, led aydınlatmanın yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar oluşturuluyor.

Daha fazla turistin bölgeye gelmesi amaçlanıyor

Şelalede yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, proje kapsamında yapılacak işlerin Kurban Bayramı'na yetişeceğini bildirdi.

Standartların yükseltilerek daha fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Memiş, "Projenin kaynağını Erzurum Milletvekillerinin desteği ile temin ettik. Sayın milletvekillerimiz bize bu kaynağı temin etmeseydi, bu işleri yapamazdık. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memiş, projenin doğaya uygun yürütüldüğünü belirterek, en az 500 bin turisti bölgeye çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Beş yıldızlı standartlarda hizmet vereceklerini anlatan Memiş, vatandaşlara ucuz, kaliteli ve herkesin gurur duyacağı hizmetler sunacaklarını kaydetti.

Vali Memiş'e incelemelerinde, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Atilla Özlü eşlik etti.

Kaynak: AA

Manşet

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