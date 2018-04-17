Doğa Harikası Şeker Kanyonu'nun Sit Alanı Yapılması İstendi

Karabük'ün Yenice dünyaca ünlü Şeker Kanyonu'nun doğal SİT alanı ilan edilmesi için başvuruda bulunuldu.

Şeker Kanyonu'nda HES yapımını engellemek için kurulan Yenice Platformu öncülüğünde toplumun tüm kesimlerinden imza toplanmaya başlandı. Üniversite öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanan metin imzaya açıldı. Yenice Platformunun 12 üyesinin metni imzalamasıyla başlayan imza toplama çalışmaları; belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, meslek odaları başkanları, tüm siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü başkanları ve muhtarların son imzayı atmalarıyla sonuçlandırıldı ve Çevre Bakanlığına gönderildi.

HES tartışmaları yargıya taşındı

Şeker Kanyonuna 4,9 mv'lık hidro elektrik santralı yapılacağının duyulmasıyla başlayan mücadele sürdürülüyor. Mustafa Akay başkanlığında oluşturulan 12 kişilik platform öncülüğünde yapılan çalışmalar her gün yeni boyut kazanarak kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Yenice'de turizmin ilk ayağı olan 7 kilometre uzunluğundaki kanyonda kayaların delinerek HES yapılacağının açıklanmasıyla platform çeşitli etkinlikler ortaya koydu. Bir dizi protesto eylemi gerçekleştirilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlandı. Olay mahalline ünlü sanatçılar, bilim insanları ve ünlü gazeteciler gelerek destek açıklaması yaptılar. Kanyonun olduğu bölümde bir kaç kez yağmurlu havada insan zinciri yapılarak olayın daha geniş kesimlerce duyurulması gerçekleştirildi.

Yenice Platformu, önce ilçedeki siyasi partileri, yerel yönetimleri, muhtarları ve sivil toplum örgütlerini işe katarak destek sağladı. Ardından il merkezinde siyasi partiler ve yerel yönetimlerle diğer kurumlar ziyaret edilerek destekleri alındı. TBMM düzeyinde girişimlerde bulunuldu ve ziyaretler yapıldı. İl Genel Meclisi'nin verdiği inşaat izninin iptali için imza kampanyası açıldı ve toplanan binlerce imza Karabük Valiliği kanalıyla Özel İdare'ye gönderildi ve İl Genel Meclisi'nde konunun tekrar incelenmesi istendi.

İl Genel Meclisi yapılan itirazları değerlendirmek için konuyu nisan gündemine aldı ve komisyonlarda yeniden tartışılmasına zemin hazırladı. Mayıs ayında yapılacak toplantıda ise konu yeniden oylanacak. Öte yandan Yenice Platformu olayın yargıya taşınması konusunda da çalışmalar yaptı. Yazıköy ve Tır Köyü muhtarlarının verdiği vekaletname ile Karabük Barosu'na kayıtlı Avukat Hüseyin Aksoy, Kastamonu İdare Mahkemesi'ne suların süresiz kullanımına ilişkin davayı açtı. - KARABÜK