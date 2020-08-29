Doğa harikası park 'Millet Bahçesi' oldu
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Doğa harikası park 'Millet Bahçesi' oldu

Doğa harikası park 'Millet Bahçesi' oldu 'Çarşamba Millet Bahçesi'ne Karadeniz'in en önemli zipline merkezi de kurulacak Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesi tarafından hizmete açılan ve doğal güzellikleriyle hayran bırakan Çarşamba Doğal Yaşam Parkı, Millet Bahçesi oldu.

29.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:57

Doğa harikası park 'Millet Bahçesi' oldu

'Çarşamba Millet Bahçesi'ne Karadeniz'in en önemli zipline merkezi de kurulacak

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesi tarafından hizmete açılan ve doğal güzellikleriyle hayran bırakan Çarşamba Doğal Yaşam Parkı, Millet Bahçesi oldu. Millet Bahçesi'ne 1 milyon liralık yatırımla zipline tesisi de kurulacak.

İçerisinde bulunan binicilik tesisi, su bisikletleri, çocuklar için akülü arabalar, bisikletler, restoran, çay bahçesi ve mesire alanlarıyla çevre halkının büyük ilgisini çeken Doğal Yaşam Parkı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla Millet Bahçesi oldu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Doğal Yaşam Parkı'nın doğa harikası bir yer olduğunu söyleyerek, "Çarşamba Doğal Yaşam Alanımız, Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kabulü ile Millet Bahçesi oldu. Burası Çarşamba merkeze 6 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak'ın hemen kenarında. İnsanları doğa harikası bir yer bekliyor. Millet Bahçemiz, ailelerin güzel vakit geçirebileceği bir yer" dedi.

"Karadeniz'in en önemli zipline merkezi kurulacak"

Zipline merkezi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan1 milyon TL'lik bir hibe alındığını ifade eden Başkan Doğan, "Karadeniz'in önemli bir zipline merkezini burada hayata geçirmeyi planlıyoruz. OKA'dan 1 milyon TL'lik bir hibe almıştık. Gelecek ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz" diye konuştu.

Zipline

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek insanın kendi ağırlığı ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine deniyor. Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlandığı aktivite de 300-400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50-60 km hıza ulaşılıyor.

Doğa harikası park 'Millet Bahçesi' oldu

Kaynak: İHA

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