Doğa harikası Konarlı ziyaretçi ağırlamak için Kovid-19 salgının bitmesini bekliyor
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Doğa harikası Konarlı ziyaretçi ağırlamak için Kovid-19 salgının bitmesini bekliyor

Doğa harikası Konarlı ziyaretçi ağırlamak için Kovid-19 salgının bitmesini bekliyor
04.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:40

Erzincan'da baharda eriyen kar suları ile coşan ve çevresi yeşilin her tonuna bürünen Tercan ilçesindeki Konarlı Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesiyle ziyaretçilerine kavuşacak.

Erzincan'da baharda eriyen kar suları ile coşan ve çevresi yeşilin her tonuna bürünen Tercan ilçesindeki Konarlı Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesiyle ziyaretçilerine kavuşacak.

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Tercan ilçesinde, ilkbaharın gelmesiyle doğa rengarenk örtüsüne büründü.

İlçeye 50 kilometre uzaktaki Konarlı köyünde bulunan ve Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi kaynak suların birleşmesiyle oluşan Konarlı Şelalesi'nde de ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Doğal yapısı ile bulunduğu bölgenin yayla havasına sahip olması sebebiyle ilgi çeken şelalenin suyu 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüp daha sonra Karasu Nehri ile birleşiyor.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip kononavirüs tedbirlerine ve şelalenin güzelliğine işaret ederek, "Bahar bereketiyle geldi. Erzincan'ın gizli cennetlerinden Tercan Konarlı Şelalesi. Kovid-19 sürecinden sonra herkesi bekleriz. Şimdilik resimleriyle avunmak durumundayız." ifadesini kullandı.

"Aklımız Tercan'da, Konarlı'da kaldı." paylaşımını yapan Arslantaş, bu sürecin geçmesi ile Konarlı şelalesinin ziyaret edilebileceğini anlattı.

Fotoğraf ve doğa tutkunlarının özellikle tercih ettiği şelale, drone ile görüntülendi.

Doğa harikası Konarlı ziyaretçi ağırlamak için Kovid-19 salgının bitmesini bekliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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