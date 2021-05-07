Doğa harikası "Kınık Şelalesi" Marmara Bölgesi'nin cazibe merkezi olacak
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Doğa harikası "Kınık Şelalesi" Marmara Bölgesi'nin cazibe merkezi olacak

Doğa harikası 'Kınık Şelalesi' Marmara Bölgesi'nin cazibe merkezi olacak
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik merkeze bağlı Kınık köyü sınırlarında yer alan ve incir ile çınar ağaçlarıyla çevrili Kınık Şelalesi bahar aylarında ayrı bir güzelliğe büründü.

Bilecik merkeze bağlı Kınık köyü sınırlarında yer alan ve incir ile çınar ağaçlarıyla çevrili Kınık Şelalesi bahar aylarında ayrı bir güzelliğe büründü.

Yemyeşil alanda yaklaşık 10 metreden düşen su, tüm ahengiyle ziyaretçilere huzur vadederken geçen yıl tabiat parkı ilan edilen şelalenin bulunduğu bölgenin kuş bakışı görseli hayranlık uyandırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ilan edilen Kınık Şelalesi, yeni çevre düzenlemelerinin yapılmasıyla daha fazla göz kamaştıran bir uğrak noktası haline geldi.

Bilecik'e 22 kilometre uzaklıktaki park, yeni çevresiyle olarak tatilcilerin tercih edebileceği yerler arasına girdi.

Dağların arasında yemyeşil ormanın içinde 300 metre rakımda bulunan şelalenin drone görüntüsü, tabiat parkının güzelliğini gözler önüne serdi.

İlkbaharın tüm güzelliklerinin yansıdığı şelale ve bulunduğu alanın özellikle yaz günlerinde yoğun tatilci akınına uğrayarak cazibe merkezi olması bekleniyor.

Kınık köyü sınırlarında yer alan 1111 dekar büyüklüğündeki sahanın Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğünce etüdü yapılmıştı. Bu sahanın taşıdığı tabii ve kültürel kaynak değerleri ve rekreasyon potansiyeli sebebiyle tabiat parkı statüsüne uygun olduğu tespit edilmişti. Çalışmaların ardından şelalenin bulunduğu bölge tabiat parkı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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