Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Kaynak: AA
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