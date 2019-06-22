Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kaynak: AA
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