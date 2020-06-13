Doğa harikası Gurs Vadisi doğa tutkunlarını ağırlamaya hazır Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı dönemlere ait birçok tarihi kalıntı ve taş evin bulunduğu 12 köyü çevreleyen Gurs Vadisi, doğa tutkunlarını ağırlamaya hazır.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı dönemlere ait birçok tarihi kalıntı ve taş evin bulunduğu 12 köyü çevreleyen Gurs Vadisi, doğa tutkunlarını ağırlamaya hazır.

Medeniyetlerin beşiği Mardin'e 20 kilometre uzaklıkta, Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim gören, tarihi kaleler, köşkler, türbeler, camiler, hanlar ve kilise kalıntılarının ve taş evlerin yer aldığı vadide yüzme havuzu, piknik alanları, restoranın da bulunduğu 7 tesis hizmet veriyor.

Bölgede "saklı cennet" olarak nitelendirilen vadinin, yeni normal süreçte ziyaretçilerine hizmet vermesi için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince vadideki tesislerde dezenfeksiyon çalışması yürütüldü.

Soğanlı ve Erdem köylerinden başlayıp Ziyaret köyü ile son bulan yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki vadi içerisinde doğal yürüyüş alanları, şelale ve piknik alanları, ziyaretçilerine huzurlu ve sessiz bir ortamda dinlenme fırsatı sunuyor.

Alabalıkların bulunduğu akarsuyun üzerine yerleştiren tahtlarda tedbirlere uyarak serinleyen vatandaşlar, burada piknik yapmanın keyfini yaşıyor.

Yeşil alanlar ile su kaynaklarının buluştuğu, kuş seslerinin yankılandığı vadi, Kovid-19 tedbirleri ile sakin bir ortamda dinlenmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.

"Herkesi bekliyoruz"

Vadide alabalık tesisi işleten Sabri Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 köyü kapsayan vadinin turizme hizmet vermesi için tesis açtıklarını söyledi.

Mardin'de yaz aylarının oldukça sıcak geçtiğini ifade eden Aslan, vatandaşların buraya serinlemek, dinlenmek ve piknik yapmak için geldiğini aktardı.

Aslan, geçmişte bu bölgeye ziyaretçi ilgisinin çok yüksek olduğunu, bu yıl koronavirüs nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını belirterek, "İnşallah bu hastalık süreci tamamen biter. Bittikten sonra o eski günlerimize kavuşmayı temenni ediyoruz. Burası saklı bir cennet olarak gösteriliyor. Keşfedilmeyi bekleyen bir sürü yer var. Herkesi bekliyoruz." dedi.

"Oksijeni ve huzuru bol"

Ali Paşa köyünde ailece tesis işleten Selim Ekinci, vadide tarih ve doğanın bütünleştiğini ifade etti.

"İki dağ arasında dere, deremizin sağında solunda köyler var. Çok güzel bir yaşam alanı. Oksijeni ve huzuru bol. Bu vadide zaman geçirmek çok güzel ve keyifli." diyen Ekinci, alabalık yetiştirdiklerini, tahtların üzerinde oturan ve dinlenen vatandaşlara alabalık ikram ettiklerini belirtti.

Ekinci, tesisler ile istihdama katkı sağladıklarını anlatarak, "Vadi, vatandaşların burada serinlemeleri için büyük bir avantaj. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız evlerine kapandı. Bu süreçte ailece buraya gelip tedbirler eşliğinde vadide dinlenmeleri faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

"Sık sık buraya geleceğim"

Vatandaşlardan Mehmet Nur Görgün, ilk kez geldiği vadiye hayran kaldığını söyledi.

Yeşil alanları ve su kaynaklarını bir arada gördüğünde şaşırdığını anlatan Görgün, "Burası gerçekten harika bir yer. Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Suyun, yeşilliklerin olduğu bir alanda bulunmak, serinlemek gerçekten çok güzel. Bu güzellikleri yaşamımızı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Sık sık buraya geleceğim." ifadelerini kullandı.

Görgün, koronavirüs salgınında bu tür yerlerin öneminin daha da anlaşıldığını aktardı.

İbrahim Aslan da çalışma arkadaşlarıyla dinlenmek için vadiye geldiklerini belirterek, "Haftada bir gün mutlaka ailemizle, sevdiklerimizle huzur bulabileceğimiz bu yere geliyoruz. Dağların arasında saklanmış bir cennet. Suyun, yeşilliğin, huzurun olduğu bu cennete herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA