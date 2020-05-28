Doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde Kovid-19 sükuneti
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Doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde Kovid-19 sükuneti

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü ve yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizlik hakim.

Doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde Kovid-19 sükuneti
28.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:54

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü ve yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizlik hakim.

Kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan doğa harikası Girlevik Şelalesi, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Baharda canlanan doğası, zengin bitki örtüsü ve Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü manzarasıyla önceki mevsimlerde binlerce turistin büyük rağbet gösterdiği şelale, Kovid-19 salgını sürecinde ise sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirler yüzünden sessizliğe büründü.

Şu sıralar adeta coşan suları ile görsel şölen sunan şelale, önceki yılların aksine piknik ve gezinti yapmak için yöreye gelen turistlerden yoksun kaldı.

Kartpostallık doğal güzelliği, yemyeşil tabiatı ve kuş ile su sesi arasında huzur veren bir yapıya sahip bölge, salgın sürecinin sona erip misafirlerini ağırlayacağını günü bekliyor.

Şelale yanındaki restoran ve tesisin görevlilerinden Önder Alca AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Girlevik'in tarihinin en sakin günlerini geçirdiğini söyledi.

Ziyaretçi gelmeyince tesis tadilata alındı

Alaca, burasının doğal yapısı sebebiyle de ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Girlevik Şelalesi Türkiye'de doğal yapısı ile 3 katlı bir şelaledir. Şelale yıllardır hiç böyle sessizliğe bürünmemişti. Normalde bu dönemde iğne atsanız yere düşmezdi. İlk defa Kovid-19 salgını nedeniyle böylesine sessizlik hakim. Biz de bu nedenle tesiste tadilat yapıyoruz. İnşallah yaşanan salgından bir an önce kurtuluruz, işletmemiz ve şelalemiz inşallah o eski günlerdeki gibi cıvıl cıvıl olur."

Burasının insanların gelip görmek istedikleri ancak salgın nedeniyle gelemedikleri yer olduğunu aktaran Alaca, "En kısa zamanda bu virüsü atlatacağımıza ve eski günlerimize geri döneceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

İşletme görevlilerinden Ali Can Arslan da Girlevik'in doğal yapısıyla dünyanın ve Türkiye'nin önemli turistik mekanlarından olduğunu vurgulayarak, "Şelale doğal güzelliği nedeniyle insanların ziyaret etmesi gereken önemli bir yer. Salgından tesisimiz de kötü etkilendi. Çok sessiz günler yaşıyoruz. Kısa zamanda inşallah bu kötü günlerden kurtulacağız." dedi.

Yılın bu döneminde birçok ziyaretçi ağırlıyordu

Yöre sakinlerinden Yılmaz Akkaya da dünyayı etkileyen salgın kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla Girlevik'e sükunetin hakim olduğunu söyledi.

Normalde yılın bu dönemlerinde bölgenin ziyaretçi açısından en hareketli dönemini yaşadığını belirten Akkaya, "Dünyanın her yerinden insanlar ziyarete geliyorlardı. Dünyada ender görülen doğal güzelliğe sahip bir mesire alanı en sessiz günlerini yaşıyor. Girlevik Şelalesi böyle sessiz günleri bugüne kadar görmemişti. İnşallah şelalemiz de bu sessizliği bir an önce atlatacak, buna inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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