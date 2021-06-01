Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'in doğal güzellikleriyle ünlü ve kentin en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Artvin'in doğal güzellikleriyle ünlü ve kentin en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alan ve Türkiye'nin "saklı cennetleri" arasında gösterilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeşilin her tonunu barındıran ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor

Doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları, tabiat parkının yolunu tutuyor.

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelerek bölgede kamp yapan Mehmet Emin Serdar, AA muhabirine, fırsat buldukça tatillerini Karagöl'de geçirdiğini söyledi.

Buraya geldiği zaman içinin huzur dolduğunu anlatan Serdar, "İstanbul'daki yoğun iş temposunun bütün stresini burada 10-15 gün içerisinde atıyorum. Kamp yapıyorum, yeri geldiğinde dağ evlerinde kalıyorum. Kesinlikle Karadeniz turu düşünen arkadaşlarım ilk olarak geleceği nokta Artvin Borçka Karagöl olması gerekiyor. Yani ben her insana burayı tavsiye ederim. Geldiklerine, ne kadar uzun yoldan gelirlerse gelsinler pişman olacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelerek zaman geçirdiğini anlatan Zeynep Demirci ise gölün güzel olduğunu dile getirdi.

Gümüşhane'den gelen üniversite öğrencisi Berk İrfan Kadakal da doğa sporlarını sevdiğini belirterek, bu alanda Borçka Karagöl'ü keşfettiklerini vurguladı.

Arkadaşları ile çok keyifli zaman geçirdiklerini ifade eden Kadakal, "Gerçekten doğayı çok güzel korumuşlar. Bu yüzden Artvin halkını ve gelen çevreci insanları tebrik ediyorum. Güzel kamp ateşi yaktık. Akşam biraz soğuk oluyor. Doğayı gezdik, gerçekten orijinalliği bozulmamış. İnsan böyle yerlere geldiği zaman yaşadığını hissediyor. Tam kapanmada evde sıkılmıştık. Bittiğinde direkt buraya geldik. Arkadaşlarımızla güzel zaman geçirmek için kendimizi buraya attık. İki gün kamp yaptık. Gerçekten güzel zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Karagöl'deki doğa, ağaçlar gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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