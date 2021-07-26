Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını
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Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını Van'ın Bahçesaray ilçesinde dağın adlından çıkan ve yörede "subaşı" olarak adlandırılan doğa harikası su kaynağı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde dağın adlından çıkan ve yörede "subaşı" olarak adlandırılan doğa harikası su kaynağı ziyaretçilerini ağırlıyor.

3 bin 500 rakımlı dağları, soğuk akan çayları ve yeşil doğasıyla bilinen Bahçesaray ilçesi kısıtlamaların kaldırılmasıyla misafirlerini ağırlıyor. Çetin geçen kış mevsimi nedeniyle yılda sadece 5 ay misafir ağırlayan Bahçesaray ilçesi, güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor. Yüksek dağların arasında ve yeşillikle çevrili el değmemiş coğrafyasıyla özellikle ilkbaharda her köşesinin ayrı bir tabloya dönüştüğü ilçe; ormanlık alanları, soğuk akan çayı, kırmızı benekli alabalığı, ceviz ağaçları ve bal üretimiyle bölgede ismini duyuran ilçeler arasında yerini alıyor.

Bahçesaray ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan ve mağarayı andıran bir dağın içinden çıkan su ise ilçenin ihtiyacını karşılamasının yanı sıra kayaların arasında büyük bir coşku ile akmasıyla ziyaretçilerine eşsiz doğal güzellik sunuyor.

İHA muhabirine konuşan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, bayram tatiliyle birlikte vatandaşların ilçeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "9 günlük bayram tatiliyle birlikte Van il merkezi başta olmak üzere birçok ilimizden insanlarımız daha güzel bir bayram geçirmek için ilçemize geldiler. Hemşehrilerimizin burada yeşil alan ve su kaynağıyla doğal bir ortamda piknik yapma imkanı buluyorlar. Her taraf tıklım tıklım dolu. İnsanlarımız burada güzel vakit geçiriyor. Tüm vatandaşlarımızı Bahçesaray'a bekliyoruz. Görülmeye değer güzelliklere sahip" dedi.

Subaşına pikniğe gelen vatandaşlar ise herkesin doğa harikası Bahçesaray'a gelerek zaman geçirmesi gerektiğini söyledi.

Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını
Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını
Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını
Doğa harikası Bahçesaray'a ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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