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Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

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Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kabak-Cennet Koyu arasında kaybolan iki yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kabak-Cennet Koyu arasında kaybolan iki yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nadiia P. ve eşi Kabak-Cennet koyu arasında doğa yürüyüşüne çıktı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşlerinin ardından kaybolduklarını anlayan yabancı çift 112 acil yardım hattını arayıp kaybolduklarını bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma ve 7 kişilik AFAD ekibi bölgeye giderek arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kaybolan çifte ulaşarak, şahısları güvenli bölgeye ulaştırdı. Doğada kaybolan ve ekipler tarafından kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

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