Doğa gezisinde kayalıklardan düştü
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Doğa gezisinde kayalıklardan düştü

Doğa gezisinde kayalıklardan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesine Kayseri'den tatil amaçlı gelen 36 yaşındaki Derya İlhan arkadaşları ile doğa yürüyüşüne çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine Kayseri'den tatil amaçlı gelen 36 yaşındaki Derya İlhan arkadaşları ile doğa yürüyüşüne çıktı. Kayalıklardan düşen kadını Polis, AFAD,UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay bu akşam saatlerinde Marmaris Sugözü Pınarı (Yavuzgölü) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayseri'den arkadaşlarının yanına tatil amaçlı gelen Derya İlhan kısıtlama sebebi ile daha sakin bir etkinlik yapmak amacı ile doğa yürüyüşüne çıktı. Kadın dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Talihsiz kadının arkadaşları 112 acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İlkyardım ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede kazazede kadının sol bilek kısmının kırıldığı, sağ bileğinin ise incindiği belirlendi. Ekipler ilk müdahalesini yaptıkları ayak bileği kırık kadını sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşıyarak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Talihsiz kadın ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlaması kanuna uymadıkları için ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası kesildi. - MUĞLA

Doğa gezisinde kayalıklardan düştü
Doğa gezisinde kayalıklardan düştü
Doğa gezisinde kayalıklardan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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