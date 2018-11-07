Doğa fotoğrafçısı Sivas'ın sonbahar güzelliğini gözler önüne serdi

SİVAS - Doğa fotoğrafçısı Eren Karaca tarafından Sivas'ta çekilen fotoğraflar ve görüntüler, Sivas'ta saklı kalmış bir çok doğal güzelliği gözler önüne serdi.

Türkiye'nin merkezinde yer alan ve bozkır olarak bilinen Sivas'ta çekilen doğa fotoğrafları ve görüntüler dikkat çekti. Konya'dan sonra 28,549 kilo metre kare yüz ölçümü ile Türkiye'nin en geniş sınırlara sahip ikinci ili olan Sivas, İç Anadolu Bölgesi illerinden olsa da Kuzey ilçeleri Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde, doğu ilçeleri ile Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Bir çok kültürü sınırları içerisinde barındıran Sivas aynı zamanda aynı anda üç farklı bölgenin coğrafi ve iklimsel özelliklerini de taşımakta.

Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli olan doğa fotoğrafçısı Eren Karaca, çektiği fotoğraflar ve görüntüler ise Sivas'ın saklı kalmış farklı iklimsel ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor. Karaca'nın Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Dipsiz göl ve şelalesinde yaptığı çalışma izleyenleri adeta büyüledi. Sonbahar temalı çalışma ile Sivas'ın saklı kalmış bu güzellikleri fotoğraf arşivlerinde yerini aldı.

Karaca çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cennet vatanımızın her bir köşesi birbirinden güzel. Sivas geniş bir coğrafyaya sahip. Doğal güzellikler anlamında çok şanslı bir il. Fotoğraf sanatı insanları doğal güzellikler ile iç içe olması için cezp ediyor. Bizde elimizden geldiği kadar, kadrajımızın gördüğü kadar bu güzellikleri görüntülemeye çalışıyoruz. Dipsiz göl ve şelalesi coğrafyamızda ki en güzel örneklerden bir tanesi. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Güz mevsiminin gelmesi ile renk cümbüşüne bürünüyor. Vatandaşlarımızı, doğa sevenleri ve fotoğraf meraklılarını bu renk cümbüşünü yerinde görüp, temiz ve bol oksijenden istifade etmeleri için Sivas'a davet ediyorum." Dedi.