Doğa Dostu Buray'dan Büyük Konser Sürprizi

TEMA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında toplam 1000 fidan dikildi.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en iyi çıkış yapan şarkıcısı Buray, yoğun istek üzerine ikinci kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. 15 Nisan Pazar günü gerçekleşen konser büyük ilgi gördü. Buray, "Sen Sevda mısın", "İstersen", "Aşk mı Lazım", "Seni Sevmiyorum Artık" gibi hit şarkılarını günler süren ve titiz bir çalışmayla hazırlanan sahne dekorunda seslendirdi. Gece, görsel şovlarla renklendi.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Hayranları, konser boyunca Buray'ın seslendirdiği tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ünlü şarkıcının da dinleyicilerine anlamlı bir sürprizi vardı. Buray, konserine bilet alan her bir hayranı adına Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı'na fidan bağışında bulundu. Bilet alanlara, TEMA'nın üzerinde "15 Nisan 2018 Bostancı Gösteri Merkezi Konseri'ne katılım gösterdiğiniz için Buray, sizin adınıza Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı'na 1 adet fidan bağışlamıştır. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere yapılan bu katkıya vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" yazan bağış sertifikaları hediye edildi.

BİN FİDAN BAĞIŞLANDI

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Buray, TEMA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği bu anlamlı proje hakkında şunları söyledi: "Sanat yaparken insanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Güzel, doğru olan şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz TEMA Vakfı toprağın koruyucusu. Onların işbirliğiyle bin adet fidan bağışı yaptık. Konsere gelen hemen hemen herkes için 1 ağaç dikilmiş olacak. Bu, gelecek nesiller için bizim elimizden gelen güzel bir iyilik hareketi. Geceye de anlam kattı, değer kattı. İnsanlar bu kağıdı alıp eve gidecekler. Hem bugün yaşadıkları o coşkunun güzel bir hatırası olacak, hem de bu gezegende ölümsüz bir can onların olacak. Çok güzel bir his bırakmak istedik insanlarda."

HEYECAN AZALACAĞINA ARTIYOR

Basın toplantısı sırasında sahne heyecanından da bahseden Buray, her konserinde çıtayı biraz daha yükselttiğini söyledi: "Bir önceki konserden bir tık daha heyecanlıyım. Bu heyecan zamanla azalacağına her seferinde biraz daha artıyor. Anlamadım nasıl iş bu. Ama çok güzel bir duygu gerçekten. Gördüğümüz ilgi de doğru yolda olduğumuzu, insanlara güzel bir şeyler verdiğimizi hissettiriyor. Bu bizim en büyük motivasyonumuz. İnsanların beklentisi zamanla artıyor, biz de her konserde kaliteyi artırmaya, çıtayı biraz daha yükseltmeye çalışıyoruz."

KIRMIZI AYAKKABI OLMADAN ASLA

Önceki konserlerinde olduğu gibi bu konserde de kırmızı ayakkabı giyen Buray, bu tercihinin nedeni sorulduğunda şöyle dedi: "Evime gelen arkadaşlarım dolabımı bilir, kırmızısız olmuyor. Bu renk bana güzel enerji veriyor. Her konserde mutlaka kırmızı ayakkabı giyiyorum. Bu durum orkestrama da bulaştı. Orkestra elemanlarıma da kırmızı giydiriyorum. Yavaş yavaş konserlerime gelen arkadaşlar da kırmızı ayakkabı giymeye başladı hatta."

YENİ ALBÜM YAKINDA

Yeni albüm müjdesi de veren sanatçı, albümün haziran ayında çıkacağını duyurdu: "Yeni albüm için harıl harıl çalışıyoruz. Şarkıların çoğu bitti. Yarın Kıbrıs'a gidiyorum. Mix'leri, mastering'leri orada yapacağız. 3 günlük bir stüdyo tempom olacak. Albümü haziran ayına yetiştirmeye çalışıyoruz."

İKİNCİ KEZ AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Nisan sonunda ikinci kez Avrupa turnesine çıkacağını açıklayan Buray, şöyle konuştu: "Ay sonunda Avrupa'dayız. Avrupa'nın keyfi çok güzel. Gezme fırsatı da doğuyor bize. Ekibimle birlikte çok yoğun çalıştığımız için tatil yapmaya vaktimiz kalmıyor çünkü. Avrupa'ya gittiğimizde gündüz boş vakitlerde geziyoruz. Benim için biraz da dinlenme olacak yani Avrupa turnesi. Hem de gurbette hasret çeken Türk vatandaşlarımızın memleket özlemini dindireceğiz."