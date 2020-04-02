Doğa'dan evde zaman geçirmenin ipuçları
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Doğa Koleji, Güncel

Doğa'dan evde zaman geçirmenin ipuçları

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, bir yandan evde bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışan diğer yandan da işlerini evden devam ettiren ebeveynlere önerilerde bulundu.

02.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:28
Doğa'dan evde zaman geçirmenin ipuçları

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, bir yandan evde bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışan diğer yandan da işlerini evden devam ettiren ebeveynlere önerilerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs tehdidine karşı öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken birçok ebeveyn de çalışma hayatını evden sürdürüyor. Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, evden çalışan velilerin gerek kendi çalışma alanlarında gerekse uzaktan eğitime devam eden çocuklarının online sınıf ortamında dikkat etmesi gerekenlere ilişkin tavsiyeler verdi.

Ebeveynin psikolojisi iyi durumda olmalı

Gülşen Arslan, velilerin psikolojisinin iyi durumda olmasının, iş hayatında verimli olmanın ön koşulu olduğunu belirterek, bu durumun çocukların eğitimi ve zihinsel gelişimi için de fayda sağlayacağını ifade etti. Arslan, velilerin kendini önemsemesi ve gün içinde kendine özel keyif alabileceği zamanlar oluşturmasının önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu özel zaman bir kahve molası olabileceği gibi, müzik dinleyerek ya da kitap okuyarak da değerlendirilebilir." dedi.

Çocuğunuz ergenlik dönemindeyse dikkat

Velilerin olumsuz durumları olumlu şekilde yönlendirip kendilerine fırsat oluşturabilecekleri söyleyen Arslan, ebeveynlerin kendi kişisel gelişimleri için yaptığı çalışmaların, çocuklar için olumlu rol modeller oluşturduğunu belirtti. Arslan, "Uzun zamandır okumak için fırsat kolladığınız bir kitabı okumanın tam zamanı. Aile ile çatışmaların yaşanabildiği ergenlik döneminde olan bir çocuğunuz varsa bu süreç evde iletişimin ve ortak paylaşımların artmasına ve haliyle ebeveyn-çocuk bağlarının güçlenmesine olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gülşen Arslan, önerilerini şöyle sürdürdü:

Erken uyanın, gününüzü planlayın

Rutin bir gününüzde belirli bir plan ya da programa bağlı olabilirsiniz ancak şu an yeni şartlara uygun bir planlama yapmanızın gerektiğinin bilincinde olmalısınız. "Yapılması gerekenler" listesi oluşturmak bu değişikliğe daha kolay adapte olmanızı sağlayacaktır. Sabah her zamanki saatinizde uyanıp o saatte bir işiniz olmasa bile gününüzü planlayabilirsiniz.

Sorumlulukları tek başınıza üstlenmeyin

Sorumluluklarınızı paylaşın. Şu an hem işiniz hem çocuklarınız hem de ev sorumluluklarınız üst üste gelmiş olabilir. Evdeki diğer üyelerle yapabilecekleri sorumlulukları paylaşmak sizi rahatlatacağı gibi sorumluluk almak ve bu sorumluluğu yerine getirmek çocuklarınızın (özellikle ergenlikte) kimlik gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Siz eğlenirseniz çocuğunuz da eğlenecektir

Kendinizi çocuklarınızı eğlendirmeye adamayın. Sizler de onlarla eğlenin. Hep birlikte eğlenebileceğiniz etkinlikler planlayın. Örneğin; birlikte puzzle yapabilir veya bilgisayar oyunu oynayabilirsiniz. Böylece çocuğunuz eğlenirken siz de eğlenmiş olursunuz.

Çocuklarınız gibi sizler de çevrenizdeki insanlarla iletişimlerinize teknoloji üzerinden devam edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla iletişim kurmak ve paylaşımlarda bulunmak sizlere de iyi gelecektir.

Evden devam ettirilmesi gereken bu süreçte aile üyeleriyle ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmaması adına karşılaşılan sorunlarda her zaman çözüm odaklı olunmalı ve tüm aile üyeleri birbirine saygılı olmalıdır.

Güne pozitif başlamak önemli

Kendinizi yorgun ve güçsüz hissettiğiniz zamanlarda geçmiş başarılarınızı hatırlayın ve eğer isterseniz her şeyin üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Her yeni güne başlarken aynaya bakın ve kendinize ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlatın. Güne güzel bir gülümseme ile başlayın. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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