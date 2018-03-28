Doğa Cenneti Koylar, Bakanlar Kurulu Kararıyla İmara Açıldı

Doğa cenneti Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi'nde sit alanları Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. Gökova Körvezi, Marmaris, Ula ve Merteşe bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Akbük'den Bördübet Koyu'nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya gidildi.

DENİZ DE İÇİNDE

Karara göre 1'inci sit alanında 34 BİN 162 hektarlık alan, 12.544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2.447 hektarı denizde yer aldı.

Karardan önce 2'inci derece sit alanı bulunmazken, bu alan için 23.530 hektarlık alan ayrıldı. Bunun 3.449 hektarı ise deniz için ayrıldı. 3'üncü derece doğal sit alanı olan 1.353 hektarlık alanda ise 1.994 hektarlık daraltma yapıldı. Kararın ardından bu alan betonlaşmaya açılacak. Deniz için ayrılan alana, yat parkı için marina ve rekrasyon yapılabilecek.