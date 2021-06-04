"Doğa Alarm Veriyor" sergisi, Basın Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor
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"Doğa Alarm Veriyor" sergisi, Basın Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor

'Doğa Alarm Veriyor' sergisi, Basın Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 37 yıldır düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan karikatüristlerin çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla çizdiği karikatürler "Doğa Alarm...

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 37 yıldır düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan karikatüristlerin çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla çizdiği karikatürler "Doğa Alarm Veriyor" adıyla sergiye dönüştü.

Çevreye karşı farkındalık oluşturulmasını amaçlayan sergi, yarın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde açılacak.

Birleşmiş Milletler Konferansı'nın Dünya Çevre Günü olarak kabul ettiği 5 Haziran'a özel sergilenecek sergide, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Slovakya, İran, Rusya, İtalya, Özbekistan, Hırvatistan ve Polonya gibi birçok ülkeden karikatüristin eseri yer alıyor.

Küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, hava kirliliği, deniz kirliliği, atıklar ve çöpler, ağaçların kesilmesi, değişen atmosfer gibi konulara dikkati çeken birbirinden çarpıcı eserlerin bulunduğu sergi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.

Sergi, aynı zamanda "sanalmuze.aydindoganvakfi.org.tr" adresinden de çevrim içi gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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