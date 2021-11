Sogˆuk havanın etkisiyle cilt hassasiyetlerinin artması kis¸ileri dogˆru cilt bakım ve kozmetik ürünleri arayıs¸ına yönlendiriyor. New Well Yönetim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahogˆlu ise, "Cildimize uyguladıgˆımız kozmetik ürünleri kullanmadan önce cilde zarar vermeyecek ürünlerin aras¸tırılarak satın alınmasını öneriyoruz. Dogˆru makyaj malzemeleriyle cilt sagˆlıgˆını korumak mümkün" diyerek ürün seçiminin önemine dikkat çekiyor.

Pandeminin yarattıgˆı kaygı ve stresle tahrip olan cilt, çevresel faktörlerin de etkisiyle as¸ırı kuruma ve yıpranma sorunlarıyla mücadele ediyor. Sogˆuyan havalar ise cildin savunma gücünü yitirmesine neden oluyor. Ani sıcaklık düs¸üs¸lerinin yas¸andıgˆı kıs¸ aylarının cilt sagˆlıgˆını derinden etkiledigˆini belirten New Well Yönetim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "Özellikle kıs¸ mevsiminde cilt tipine uygun ürün seçimi çok önemli. Bu yüzden New Well olarak kullanıcılarımızın hassasiyetini önceligˆimiz kabul ederek parafin ve koruyucu içermeyen, çes¸itli vitaminlerle zenginles¸tirdigˆimiz nemlendiricilerimizle cilt sagˆlıgˆını koruyan ürünler üretiyoruz. Makyaj malzemelerinin de tüm gün cildimize nüfuz ettigˆinin bilinciyle aynı misyonu kozmetik ürünlerde de uyguluyoruz. Cildimize uyguladıgˆımız kozmetik ürünleri kullanmadan önce cilde zarar vermeyecek ürünlerin aras¸tırılarak satın alınmasını öneriyoruz" dedi.

DIŞ ETKENLERE KARŞI SAĞLAM BİR CİLT DOKUSU ELDE ETMEK MÜMKÜN

Sagˆlıklı bir cilt için dogˆru bakım ürünlerinin düzenli olarak kullanılması gerektigˆine degˆinen Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "Cildimiz sagˆlıgˆımızın aynadaki yansımasıdır. Sagˆlam bir cilt dokusu, dıs¸arıdan gelebilecek hasarlara kars¸ı kritik bir rol üstleniyor. Bu noktada düzenli cilt bakımı alıs¸kanlıgˆı kazanarak cildimizi korumanın mümkün oldugˆunu düs¸ünüyoruz ve 35 yılı as¸kın tecrübemizle müs¸terilerimize cilt sagˆlıgˆını korumayı ilke edinen genis¸ bir ürün yelpazesi sunuyoruz" diye konuştu.

"GÜNEŞ KORUMA FAKTÖRLÜ ÜRÜNLERİ MAKYAJ MALZEMELERİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Havaların sogˆumasıyla günes¸in görünürlügˆünü kaybetmesinin koruma faktörlü bakım ürünlerine yeterli önemin verilmemesine neden oldugˆunu kaydeden Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "Kıs¸ mevsiminin gelmesiyle günes¸ koruma faktörlü bakım ürünleri rafa kaldırılıyor. Bu yüzden günes¸ koruma faktörlü ürün kullanımını makyaj malzemelerimizle de bulus¸turarak dört mevsime uygun kozmetik ürünler sunuyoruz. Cildin nefes alması için kaliteli ve dogˆru makyaj ürünlerinin kullanılması gerekiyor. Bu ürünlerin yüksek kapatıcılık özelligˆiyle etkili sonuçlar elde edilebiliyor. Ancak ruj, far, fondöten gibi renkli kozmetik ürünlerinin de cilt sagˆlıgˆımız için önemini esas alarak makyaj malzemelerimizi cildin ihtiyacı olan vitaminlerden üretiyoruz ve bu sayede kis¸ilerin günlük bakım ihtiyacını da kars¸ılıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLERİN HAYATINI KOLAŞTIRIYOR

Nemlendiricilerin cildin gençligˆini ve tazeligˆini korumaya yardımcı en önemli ürünler arasında yer aldıgˆını kaydeden Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "New Well olarak ruj, far, fondöten gibi renkli kozmetik ürünlerinin yanı sıra cilt bakım ürünleriyle de tüketicilerin bakım ihtiyaçlarına sagˆlıklı çözümler getiriyoruz. Farklı cilt tiplerine özel gelis¸tirdigˆimiz ürünlerle cildin nem dengesini koruyoruz. Cilt bariyerinin esnek kalmasına yardımcı olurken, cildin dogˆal bir ıs¸ıltı kazanmasını da destekliyoruz. Hyaluronik asit, C vitamini içeren kremlerimizin yanı sıra antioksidan açısından zengin argan yagˆı içeren ürünlerimizle günlük cilt bakımını tek bir kutuda bulus¸turuyoruz" dedi. New Well ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmedigˆinin altını çizen Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "Canlıların yas¸am özgürlügˆünü savunurken, bu yaklas¸ımımızla tüketicilerimizle de duygusal bir bagˆ kuruyoruz" dedi.