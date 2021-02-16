Dogˆan Cu¨celogˆlu hayatını kaybetti! Vefatından sonra ortaya çıkan o gerçek yürek burktu

SON DAKİKA... U¨nlu¨ psikolog ve yazar Dogˆan Cu¨celogˆlu (83), I·stanbul Beşiktaş'ta yas¸adıgˆı dairede o¨lu¨ bulundu. Peki Doğan Cüceloğlu kimdir? Neden öldü? Hayatını kaybetmeseydi hangi programa katılacaktı? İşte ayrıntılar...



