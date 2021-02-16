Dogˆan Cu¨celogˆlu hayatını kaybetti! Vefatından sonra ortaya çıkan o gerçek yürek burktu
16.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:14
SON DAKİKA... U¨nlu¨ psikolog ve yazar Dogˆan Cu¨celogˆlu (83), I·stanbul Beşiktaş'ta yas¸adıgˆı dairede o¨lu¨ bulundu. Peki Doğan Cüceloğlu kimdir? Neden öldü? Hayatını kaybetmeseydi hangi programa katılacaktı? İşte ayrıntılar...
Evinde ölü bulunan Psikolog Doğan Cüceloğlu için yetkililer şu an evinde araştırma yürütüyor. Cüceloğlu'nun ölüm nedeni araştırılıyor.
Cüceloğlu'nun vefatından sonra yürek burkan gerçek ortaya çıktı.
Kaynak: Snob Magazin