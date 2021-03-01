DOF Robotics, uluslararası fuarlar için gün sayıyor

Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle Türkiye'yi yurt dışında temsil eden DOF Robotics, salgın sebebiyle ertelenen uluslararası fuarlar için gün sayıyor.

Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle Türkiye'yi yurt dışında temsil eden DOF Robotics, salgın sebebiyle ertelenen uluslararası fuarlar için gün sayıyor.

Şirket açıklamasına göre, DOF Robotics, atraksiyon endüstrisi için geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra sağlık ve lojistik sektörlerinde hizmet vermek üzere Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüğü ürün ve teknolojileri uluslararası otoritelerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Dünya atraksiyon endüstrisinin çatı kuruluşu olan IAAPA'nın 2021'in 3. çeyreği itibarıyla sırasıyla Çin, İspanya ve ABD'de düzenleyeceği fuarların katılımcıları arasında yer alan DOF Robotics, aynı zamanda söz konusu fuarların ana sponsoru unvanını da elinde bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, pandemi sebebiyle ertelenen uluslararası fuarların tekrar başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, kuruldukları günden bu yana uluslararası fuarlara katılımın, pazarlama faaliyetlerinin sac ayağını oluşturduğunu ifade etti.

DOF Robotics'in adını dünya atraksiyon endüstrisine altın harflerle yazdırmasını, bu doğrultuda izledikleri pazarlama stratejilerine borçlu olduklarının altını çizen Mertcan, "IAAPA;, üretim kompozisyonumuzun büyük kısmına karşılık gelen ürün ve teknolojilerimizi hizmetine sunduğumuz atraksiyon endüstrisinin, kökleri 100 yılı aşkın bir süreye uzanan, dünyadaki en önemli organizasyonu. DOF Robotics olarak söz konusu organizasyonun az sayıda Türk üyesinden biriyiz ve üye olduğumuz ilk yıldan itibaren IAAPA'nın gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin katılımcısı ve ana sponsoru olarak ülkemizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda alanında en prestijli ödülleri evine götüren DOF Robotics'in bu sene katılacağı etkinliklerden de eli boş dönmeyeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

"Fuarlara olan talepte patlama yaşanacak"

Mertcan, 2021 fuar takvimine her gün yenisinin eklendiği bugünlerde şirket olarak hazırlıklara son sürat devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2020 yılında gerçekleştirilmesi beklenen ulusal ve uluslararası fuarların hemen hepsi ertelendi veya iptal edildi. 2021'e normalleşme beklentisiyle adım atan dünyada, yatırımcının fuarlardan beklentisi de önemli ölçüde artış gösterdi. Küresel pandemi gölgesinde geçen 2020'nin ardından, yatırımcıların yeni yıla önemli bir yatırım iştahı ile girmelerinin 2021 ve sonrasında fuarlara olan talepte büyük bir patlamayı beraberinde getireceğini ön görüyorum. Nitekim bu dönemde gerçekleştirilemeyen fuar organizasyonlarına alternatif olarak adres gösterilen sanal fuarların da yatırımcıya aynı tadı vermediğini ve bu organizasyonlara beklenen katılımın sağlanmadığını söyleyebilirim.

DOF Robotics olarak biz de pandemi sebebiyle geçtiğimiz sene hasret kaldığımız fuarların 2021 itibarıyla kaldığı yerden devam edecek olmasının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çin'de gerçekleştirilecek 'IAAPA Expo Asia 2021' ile start verilecek ve 'IAAPA Expo Europe 2021 Barcelona' ile devam edecek 2021 IAAPA fuar maratonunu yılın son fuarının gerçekleştirileceği ABD'de 'IAAPA Expo 2021' ile noktalarken 2021 içerisinde toplamda 5 uluslararası fuara katılım sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık