DOF Robotics Turquality programına adım atıyor

Katma değeri yüksek ürün ve teknolojiler geliştiren DOF Robotics, Turquality destekleri kapsamındaki firmalar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Katma değeri yüksek ürün ve teknolojiler geliştiren DOF Robotics, Turquality destekleri kapsamındaki firmalar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DOF Robotics, toplam ticaret hacminin yüzde 95'ine karşılık gelen ihracat oranı ve ABD'de yer alan işletmeleri ile uluslararası bir marka haline gelmiş durumda. Eğlence sektörüne yönelik ürün yelpazesini, sağlık ve lojistik sektörlerine yönelik geliştirdiği otonom teknolojiler ile genişleten firma, katma değerli ürün ve teknolojilerini DOF Robotics markası ile 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Faaliyetlerinin odak noktasına markalı ihracat mottosunu konumlandıran firma, bugün dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri. Firma son yıllarda göstermiş olduğu uluslararası başarıları Turquality nişanesi ile taçlandırmak istiyor. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality için hazırlıklarını nihayete erdiren DOF Robotics, geçen günlerde yapmış olduğu başvurunun sonucunu bekliyor.

"DOF Robotics, temelleri Türkiye'de atılmış, yurt dışındaki şirket ve işletmeleri ile Türkiye'nin uluslararası markası"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Mustafa Mertcan şunları kaydetti:

"Firmamız için uzun ve yorucu bir maratonun son düzlüğüne girmiş olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'yi dünyada başarı ile temsil eden ve ülkemizin marka değerini artıran bir teknoloji şirketi olma şiarı ile hareket ediyoruz. Turquality, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen bir marka destek programı.

DOF Robotics, temelleri Türkiye'de atılmış, yurt dışındaki şirket ve işletmeleri ile Türkiye'nin uluslararası markası. Turquality programının tanımı ve amaçları içerisindeki faaliyetlerin tümünü yıllardır başarı ile yürüten göz bebeği firmamız için program kapsamında sağlanacak destekler, uluslararası pazarlama faaliyetlerimiz için önemli bir kaynak oluşturacak ve bu sayede DOF Robotics markasının dünya üzerinde temas etmediği kişi kalmayacak."

"Firmalar Turquality desteklerinden azami ölçüde faydalanmalı"

Mertcan, Turquality programına dahil edilen firmaların, programın temel amaçlarından hareketle, marka değerlerini artıracak faaliyetler üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri DOF Robotics'in üretim ve Ar-Ge'den sonra en yüksek bütçe kalemine denk geliyor. Firma olarak bugün bulunduğumuz noktaya ulaşmamızı sağlayan pek çok husus söz konusu. Bu hususlardan ikisi adeta DOF Robotics'in yazılı olmayan kuralı haline gelmiş durumda. Bunlar dünyanın her yanında önemli bütçeler ayırarak yürüttüğümüz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz ile firma olarak yıllardır ülkemize sağlamakla gurur duyduğumuz katma değerin sırrı olan 'markalı ihracat'. Türkiye'nin ve Türk firmalarının marka değerlerini artırma temel amacı ile faaliyet gösteren Turquality, özellikle pazarlama ve tanıtım yatırımlarını artırmak isteyen program dahilindeki firmalar için dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan destekler sunuyor. Bin bir emek ve gayretle programa dahil edilen firmalar için asıl süreç ise bu noktadan sonra başlıyor. Program kapsamında sağlanan desteklerden faydalanmanın firmalar için ayrıcalıktan ziyade ödev olduğunun altını çizmek istiyorum. Firmalar, devletin sağlamış olduğu söz konusu desteklerden azami ölçüde faydalanmalı, marka değerlerini artıracak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yoğunlaşmalı."

"Türkiye'nin marka değerini üst sıralara taşıyacağız"

Firma olarak geliştirdikleri ürün ve teknolojileri dünyanın her noktasında DOF Robotics markası ile buluşturduklarını belirten Mertcan, markalı ihracatın ülkeye sağladığı katma değerin çok yüksek seviyelerde seyrettiğini vurguladı.

Mpertcan, Brand Finance verilerine göre ülkelerin marka değerlerine yönelik yapılan listede Türkiye'nin 30'uncu sırada yer aldığını hatırlatarak, Türk sanayicisine, özellikle Turquality desteklerinden faydalanan firmalara, bu noktada önemli vazifeler düştüğünü kaydetti.

Türk sanayicilerin, Türkiye'nin marka değerini artırmak ve dünya sıralamasında hak ettiği yere taşımak için markalı ihracattan başka bir çarelerinin olmadığını ifade eden Mertcan, markalı ihracatın, ihraç edilen kalemlerin kg başına birim fiyatlarını da önemli ölçüde katladığını, Çin'in son 5 yılda marka değerini üst sıralara taşıdığını ve bunun markalı ihracatın adeta bir devlet politikası gibi uygulanması sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Markalı ihracat konusunda kendi firmalarının Türkiye sanayicisi için önemli bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Mertcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Son açıklanan verilere göre Türkiye'nin makine ihracatının kg başına birim fiyatının 5,7 ABD doları olduğu göze çarpıyor. DOF Robotics olarak bizim ürettiğimiz makinelerde ise bu rakam 50 ABD doları seviyelerinde. DOF Robotics ürünleri kurulduğumuz günden bu yana içerisinde gömülü yazılım sayesinde hiçbir zaman bir demir yığınından ibaret olmadı. Ürünlerimizin maddi kıymetinin önemli bir kısmını geliştirdiğimiz yazılımlara borçlu olduğumuz bir gerçek. Ama ihracat kg birim fiyatı bakımından Türkiye ortalamasının yaklaşık 10 katına ulaşmamızın esas kaynağı DOF Robotics'in marka değeri.

Yıllardır bir an bile ödün vermediğimiz markalı ihracat düsturu ile firmamız günden güne büyürken, köklerimizin yer aldığı Türkiye'ye yüksek katma değer sağlamaya devam etti. Markalı ihracat işte bu yüzden her mecrada sıklıkla dile getirdiğim ve gündemde kalmasının ülkemize yüksek faydalar sağlayacağına inandığım bir husus. Devletimizin de bu konuda yapacağı çalışmalara memnuniyetle katkı sağlamaya hazırım. Bu ülkede doğan, köklerini bu ülkeye salmış ve bugün uluslararası marka haline gelmiş bir firmanın kurucusu olarak taşıdığımız sorumluluğun farkında olarak hareket ediyor ve Türkiye'nin marka değerini en üst sıralara taşıyacağımızın sözünü vermek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz